FUTUROSCOPIE - La Gironde : "positionner l’innovation au cœur de l’activité touristique..."

Futuroscopie - Cette saison 2021 semble avoir bien marché, outre la présence des clientèles nationales, quel a été votre atout ?



S.B et C.C : Outre notre littoral qui constitue notre atout principal avec d'un côté la typicité du Bassin d'Arcachon et son patrimoine très identitaire et, de l'autre, les grands espaces lacs/océan du Médoc, nos atouts majeurs sont :



- l'œnotourisme, filière porteuse et identitaire, véritable avantage concurrentiel pour la Gironde,



- nos espaces naturels d’exception (grand site de la Dune du Pilat, la Réserve biosphère Dordogne, 33 Espaces naturels sensibles, 55 sites Natura 2000, 2 PNR Médoc et Landes de Gascogne, 2 Parcs naturels marins Bassin d’Arcachon et Estuaire de la Gironde) avec un réseau d’itinérance douce largement développé (la Gironde est dotée de 600 km d’itinéraires cyclables jalonnés dont près de 380 km d’infrastructures en site propre et traversée par de grands itinéraires - Vélodyssée, Canal des 2 Mers à vélo et Scandibérique, sans oublier le Tour de Gironde à vélo) et une offre abondante d’activités de pleine nature.



- notre offre patrimoniale culturelle et immatérielle d'une grande variété et richesse : sites et ensembles classés à l’UNESCO, dont le dernier en date "Le Phare de Cordouan" , ou bien encore les sites remarquables girondins "Les Iconiques" est également majeure. Sans oublier l'héritage des illustres, et un art de vivre que les habitants partagent à travers leur gastronomie, leurs célèbres vins et leurs festivités.