Montagne : Les maires appellent à l'aide les pouvoirs publics !

Derrière les investissements et l’amélioration des infrastructures, protégeons nos montagnards, maintenons une économie pour faire vivre les familles et leur permettre de rester au pays. Car la montagne est aussi un milieu hostile, il faut savoir l’entretenir et l’aménager pour la sécurité de ses habitants.



La récente saison d’hiver vient le confirmer : avec un enneigement très inégal selon les massifs, les vacanciers n’ont jamais été aussi nombreux, preuve que la montagne est attractive dans un environnement en constante évolution,

Il faut accélérer et massifier les efforts déjà engagés par nombre de localités pour privilégier le train à la voiture pour rejoindre nos stations.



Depuis plusieurs années, les élus de montagne travaillent aux côtés des transporteurs pour développer l’offre de trains et répondre aux besoins des vacanciers, en hiver comme en été, du premier au dernier kilomètre pour se rendre en station.



Le train doit devenir le moyen de transport privilégié. Pour y parvenir, une volonté politique assumée par l’Etat est essentielle,

L'association rappelle quedépendent de l'activité touristique dans nos montagnes." rapporte le document.Il rappelle que le secteur doit s'adapter, mais qu'il ne peut le faire seul.Ainsi," estime la tribune.