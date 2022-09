La montagne, ça vous gagne : les sommets français relancent leur mythique slogan

un retour aux sources

Nous allons réinscrire « La montagne, ça vous gagne ! » dans un temps long, et installer un vrai univers de communication autour d’une montagne inclusive, tournée vers l’avenir, consciente de ses enjeux et fédératrice.



Je suis convaincu que la montagne est le refuge du XXIème siècle, et également qu’il y a une montagne pour chacun : pour tous les profils, les envies, les budgets. Il est donc fondamental pour France Montagnes d’adapter l’univers de « la montagne ça vous gagne ! » aux codes et aux attentes des clientèles d’aujourd’hui ».



Pour de nombreux français, la montagne a ses codes, parfois opaques, elle a besoin d’être apprivoisée. Par le lien affectif que les Français ont pour le slogan « la montagne, ça vous gagne ! », qui parle à tous ne serait-ce que par sa simplicité, ce caractère élitiste de la montagne est démystifié, et elle devient ou redevient accessible et désirable.



Quelle que soit la saison, l’image de marque de « la montagne, ça vous gagne ! » permet de créer une vraie affinité avec le grand public et de développer un sentiment d’appartenance. De plus, il ne s’agit pas d’un simple slogan pour France Montagnes mais bien d’une identité et d’un état d’esprit qui donneront le ton aux actions de l’association tout au long de l’année ».



Pour France Montagnes, qui réunit tous les professionnels de la promotion de la montagne, revenir à un slogan mythique, mémorisé et facilement mémorisable, est une évidence.Fierté et sentiment d’appartenance ont aussi guidé ce choix. Par ailleurs, de nombreuses marques opèrent aujourd’hui «» en remettant au goût du jour des formules qui ont fait leurs preuves, gages de qualité et d’authenticité.Faire revivre un tel slogan implique certes de connaître sa puissance historique, mais aussi et surtout de regarder comment il peut s’adapter à l’époque actuelle et retrouver un caractère contemporain fort.[François Gaillard, directeur de France Montagnes : «Le directeur poursuit : «La première phase de la campagne s’achève sur un point d’orgue : « La montagne, ça vous gagne ! – le before » un événement médiatique et festif qui aura lieu du 10 au 12 novembre 2022 au Ground Control à Paris.