Villages Clubs du Soleil recrute à Marseille !

Les postes à pourvoir couvrent plusieurs métiers, avec des recrutements à partir du 10 mars 2025 :



Salle : 4 serveurs et 1 serveur adjoint H/F

Cuisine : 1 second de cuisine, 2 chefs de partie, 1 pâtissier H/F

Bar : 1 barman adjoint H/F

Hébergement : 1 gouvernant adjoint et 4 employés de collectivité H/F

Réception : 1 réceptionniste H/F

Manutention : 1 magasinier H/F (dès le 01/05)

Support : 1 chauffeur de navettes polyvalent maintenance H/F

Animation : 1 animateur sportif H/F (à partir du 15/06)

Festivités : 1 animateur jeux et soirées H/F (dès le 01/07)

Animation enfants : 4 animateurs enfants H/F 6/17 ans (à partir du 01/07)

Animation halte-garderie : 3 animateurs petite enfance H/F, 1 éducateur jeunes enfants H/F, 1 auxiliaire de puériculture H/F (à partir du 01/07)