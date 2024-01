Villages Clubs du Soleil, taux d'occupation records à Noël !

Lesont été un véritable succès pour les Villages Clubs du Soleil , avec des taux d'occupation records.Plus deont été accueillis dans les villages clubs de montagne, pour un total deLes établissements situés en Savoie et Haute-Savoie ont particulièrement brillé, avec unLes villages clubs des Menuires et de Morzine ont affiché untandis que Les Arc 1800, Les Karellis et Valmorel ont enregistré unCes établissements ont donc été très prisés pendant les vacances de Noël.Les Villages Clubs du Soleil prévoient également une belle affluence pour les vacances d'hiver et de printemps à la montagne . À ce jour, on observe une hausse du taux d'occupation dans les établissements des Menuires (82%), des Arc 1800 (81%), des Karellis (78%), d'Oz-en-Oisans et de Morzine (77%). Ces chiffres témoignent de l'engouement des vacanciers pour les séjours en montagne.Les Villages Clubs du Soleil proposent des séjours tout compris, avec despour tous les membres de la famille. Que ce soit pour skier, se détendre ou profiter des paysages magnifiques, ces villages clubs offrent uneEn bref, les Villages Clubs du Soleil ont connu un franc succès pendant les vacances de Noël, avec des taux d'occupation records. Lesont été particulièrement plébiscités. De plus, les, avec une hausse du taux d'occupation dans les établissements de montagne. Les Villages Clubs du Soleil continuent d'attirer de nombreux vacanciers en proposant des séjours tout compris de qualité. Ne manquez pas l'occasion de vivre des vacances de qualité en montagne en réservant dès maintenant votre séjour en famille ou entre amis.