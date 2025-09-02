Atout France : Adam Oubuih prendra ses fonctions le 4 septembre 2025

le nouveau directeur général d'Atout France

Adam Oubuih est nommé directeur général d’Atout France à compter du 4 septembre 2025, succédant à Caroline Leboucher.



Rédigé par Céline Eymery le Mardi 2 Septembre 2025

