Atout France : Adam Oubuih prendra ses fonctions le 4 septembre 2025

Adam Oubuih est nommé directeur général d’Atout France à compter du 4 septembre 2025, succédant à Caroline Leboucher.


Rédigé par le Mardi 2 Septembre 2025

C'est officiel.

Par arrêté de la ministre déléguée chargée du tourisme, Nathalie Delattre, en date du 27 août 2025, Adam Oubuih est nommé directeur général d'Atout France à compter du 4 septembre 2025.

La ministre avait annoncé le nom du successeur de Caroline Leboucher lors du comité interministériel du tourisme qui s'est déroulé le jeudi 24 juillet dernier.

Cette nomination a été soumise au vote du conseil d'administration du groupement d'intérêt économique.

Le parcours d'Adam Oubuih

Haut fonctionnaire, spécialiste de la transformation des organisations publiques et privées, il a été nommé directeur général du Groupe AVEC le 23 avril 2025, succédant à Bernard Bensaid.

Diplômé de l’ESSEC et ancien élève de l’ENA, Adam Oubuih est administrateur de l’État.

Il a mené une grande partie de sa carrière dans le secteur public, notamment au sein de la Caisse des Dépôts, avant de diriger Victoires Haussmann, société de gestion d’actifs immobiliers.

Caroline Leboucher avait quitté ses fonctions le 16 juin 2024

Caroline Leboucher a quitté ses fonctions le 16 juin 2024. Depuis cette date, c'est Rose-Marie Abel, qui a assuré ces fonctions par interim.

Le calendrier politique 2024, avec la dissolution de l'Assemblée nationale et la censure du gouvernement Barnier avait retardé la nomination d'un directeur(trice) général(e) d'Atout France.

