Celestyal : cap sur le Golfe Persique

lors de l’hiver 2025-2026, le Celestyal Discovery proposera des croisière sept nuits « Trésors du Golfe Persique » avec des escales prévues à Oman.: « De l’Athènes antique à Doha l’éblouissante » et la croisière retour « de Doha l’éblouissante à l’Athènes antique ». Elles devaient respectivement partir le 26 octobre 2024 et le 8 mars 2025 à bord du Celestyal Journey.Le Celestyal Discovery a été lancé en mars 2024 et le Celestyal Journey en septembre 2023. Les deux navires peuvent accueillir jusqu'à 1 260 personnes.