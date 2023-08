Celestyal Journey, la naissance d’une étoile

Conçu pour offrir des séjours de rêve sur mesure, ce navire de taille moyenne navigue vers des lieux idylliques inaccessibles aux plus grands navires. Inspiré par vos désirs et guidé par l'étoile de notre réputation, le Celestyal Journey vous invite à un voyage luxueux et authentique à travers les merveilles de la Grèce et de la Méditerranée orientale, où confort et plaisir sont au cœur de chaque instant.