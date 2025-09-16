"Territoires d’Histoire(s)" : un milliard d'euros pour la valorisation du patrimoine

Ce projet de réhabilitation renforcera l’offre hôtelière de la ville, son attractivité commerciale et touristique tout en valorisant un patrimoine remarquable, et ainsi confortera l’image de Charleville-Mézières comme destination touristique et artisanale de référence

Cinq projets de réhabilitation - sur près de 40 sites - ont d’ores et déjà été financés.Parmi eux,(Cour de la Criée et ancien Office de Tourisme), classés monuments historiques, avec 3,5 M€ en fonds propres pour la Banque des Territoires et 5,2 M€ en prêt.Appartenant à la ville et classés monuments historiques, ils permettront de, exploités par l’opérateur Encore Mieux.", précise la Banque des Territoires.Parmi les autres projets, on retrouve :(PACA) : autrefois dédiés à la défense du territoire, ces deux bâtiments sont aujourd’hui au cœur d’, pensées pour accueillir une clientèle touristique toute l’année.Ces projets participent à la revitalisation du centre-ville de Briançon et à la création d’emplois durables, dans un contexte touristique riche avec l’accueil des Jeux Olympiques d’hiver en 2030. La Banque des Territoires a été accompagnée d’Icade Promotion pour la réalisation de ce projet qui ouvrira en octobre 2025 pour la caserne Colaud et courant 2026 pour la caserne Berwick. Financement Banque des Territoires : 13,5 M€ en fonds propres et 3,4 M€ en prêt.(Ile-de-France) : premier hangar à dirigeables au monde construit à la fin du XIXème siècle, le Hangar Y accueille grâce à une coopération entre l’État, la ville de Meudon, des acteurs privés et des partenaires engagés comme la Banque des Territoires,. Le site a ouvert en 2022, grâce au soutien de la Banque des Territoires, accompagnée d’ArtNova. Financement Banque des Territoires : 6,8 M€ en fonds propres.(Hauts-de-France) : inscrit depuis 1946 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé dans le centre-ville de Douai, l'ancien Hospice Général va être réhabilité en. Un véritable moteur en termes d'image et de développement économique, touristique et culturel pour Douai. Localisé dans le périmètre « Action Cœur de Ville », le projet a notamment bénéficié du prêt renouvellement urbain - Action Cœur de Ville (PRUACV). Il ouvrira au troisième trimestre 2026. Financement Banque des Territoires : 2,8 M€ en fonds propres.(Bretagne) : construit en 1858, l’ancien hôpital de l’Hôtel-Dieu est chargé d’Histoire personnelle pour beaucoup d’habitants rennais. Il va se transformer, notamment grâce à l’investissement de la Banque des Territoires, enLa réhabilitation des bâtiments historiques du cœur îlot de l’Hôtel-Dieu prévoit d’accueillir un espace de coworking, un hostel, des commerces et restaurants. La Chapelle sera aménagée en salle de spectacle et d’évènements. Le site ouvrira fin 2026 grâce au soutien de la Banque des Territoires et des groupes Vicartem et You Famille Hôtelière. Financement Banque des Territoires : 9,4 M€ en fonds propres.