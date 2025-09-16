TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Partez en France  
Recherche avancée

"Territoires d’Histoire(s)" : un milliard d'euros pour la valorisation du patrimoine

La Banque des Territoires accompagnera, d’ici à 2030, une cinquantaine de projets touristiques et culturels


La Banque des Territoires annonce le lancement du programme "Territoires d'Histoire(s)", qui vise à renforcer son engagement en faveur de la valorisation du patrimoine et de l’attractivité touristique et culturelle des territoires. D’ici à 2030, elle appuiera ainsi le développement d’une cinquantaine de projets touristiques et culturels.


Rédigé par le Mardi 16 Septembre 2025

A Briançon, le programme "Territoires d'Histoire(s)" permettra la reconversion des casernes Berwick et Colaud en hôtels et résidences hôtelières 3 et 4 étoiles - DepositPhotos.com, taldav68
A Briançon, le programme "Territoires d'Histoire(s)" permettra la reconversion des casernes Berwick et Colaud en hôtels et résidences hôtelières 3 et 4 étoiles - DepositPhotos.com, taldav68
CroisiEurope
Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des Dépôts, et Antoine Saintoyant, directeur de la Banque des Territoires, ont inauguré ce mardi 16 septembre 2025, en présence de Boris Ravignon, Maire de Charleville-Mézières, le programme national "Territoires d’Histoire(s)", une initiative portée par la Banque des Territoires et placée sous le parrainage de Stéphane Bern.

L'objectif ? Accompagner, d’ici à 2030, le développement d’une cinquantaine de projets touristiques et culturels fondés sur la valorisation de sites patrimoniaux, contribuant ainsi au renforcement de l’attractivité des territoires et de la cohésion sociale.

"Ces projets mobiliseront au total 1 milliard d’euros", estime la Banque des Territoires dans un communiqué, en intégrant au calcul l’effet de levier sur les acteurs privés et publics.

Elle y contribuera avec une mobilisation de fonds propres de 250 M€ aux côtés d’investisseurs privés, ainsi qu'en mettant en place d’un nouveau Prêt Patrimoine, jusqu’à 25 ans, dédié à la réhabilitation de projets classés Monuments Historiques ou Sites Patrimoniaux Remarquables, accueillant du public (sites classés ERP), autorisé par le ministre de l’Economie et des Finances, sur ressources du Livret A.

Le patrimoine comme un moteur de transformation locale

Territoires d’Histoire(s) prolonge les actions menées dans le cadre du programme d’ingénierie Réinventer le patrimoine, lancé conjointement en 2019 avec l’Etat, Atout France et l’ANCT.

Ainsi, la Banque des Territoires a pour ambition de favoriser l’émergence de modèles économiques innovants, durables et adaptés à la diversité des territoires en :

• mobilisant ses capacités de financements (fonds propres, prêts de long terme) et d’ingénierie, comme effet levier sur d’autres sources de financement ;

• favorisant la mise en réseau et la collaboration des acteurs publics et privés (financeurs, porteurs de projets, exploitants, collectivités locales et experts du patrimoine) pour garantir la viabilité des projets ;

• participant à la levée des freins administratifs et financiers.

"Avec "Territoires d’Histoire(s)", nous faisons du patrimoine un moteur de transformation locale. Préserver, restaurer et valoriser ces lieux, c’est accroître l’attractivité, soutenir l’économie, créer de l’emploi, renforcer le lien social et donner aux habitants autant qu’aux visiteurs l’envie de vivre et de revenir dans ces territoires", a ajouté Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des Dépôts.

Lire aussi : Loto du patrimoine 2025 : découvrez les 18 sites sélectionnés

"Territoires d’Histoire(s)" : cinq projets déjà financés

Cinq projets de réhabilitation - sur près de 40 sites - ont d’ores et déjà été financés.

Parmi eux, la réhabilitation de deux pavillons de la Place Ducale à Charleville-Mézières (Cour de la Criée et ancien Office de Tourisme), classés monuments historiques, avec 3,5 M€ en fonds propres pour la Banque des Territoires et 5,2 M€ en prêt.

Appartenant à la ville et classés monuments historiques, ils permettront de créer un boutique-hôtel, un restaurant, un bar et des salles de séminaire, exploités par l’opérateur Encore Mieux.

"Ce projet de réhabilitation renforcera l’offre hôtelière de la ville, son attractivité commerciale et touristique tout en valorisant un patrimoine remarquable, et ainsi confortera l’image de Charleville-Mézières comme destination touristique et artisanale de référence", précise la Banque des Territoires.

Parmi les autres projets, on retrouve :

- les casernes Berwick et Colaud à Briançon (PACA) : autrefois dédiés à la défense du territoire, ces deux bâtiments sont aujourd’hui au cœur d’un projet de reconversion en hôtels et résidences hôtelières 3 et 4 étoiles, pensées pour accueillir une clientèle touristique toute l’année.

Ces projets participent à la revitalisation du centre-ville de Briançon et à la création d’emplois durables, dans un contexte touristique riche avec l’accueil des Jeux Olympiques d’hiver en 2030. La Banque des Territoires a été accompagnée d’Icade Promotion pour la réalisation de ce projet qui ouvrira en octobre 2025 pour la caserne Colaud et courant 2026 pour la caserne Berwick. Financement Banque des Territoires : 13,5 M€ en fonds propres et 3,4 M€ en prêt.

- le Hangar Y de Meudon (Ile-de-France) : premier hangar à dirigeables au monde construit à la fin du XIXème siècle, le Hangar Y accueille grâce à une coopération entre l’État, la ville de Meudon, des acteurs privés et des partenaires engagés comme la Banque des Territoires, des expositions, événements culturels, ateliers immersifs et des espaces verts aménagés ainsi qu’un restaurant. Le site a ouvert en 2022, grâce au soutien de la Banque des Territoires, accompagnée d’ArtNova. Financement Banque des Territoires : 6,8 M€ en fonds propres.

- l’Hospice général de Douai (Hauts-de-France) : inscrit depuis 1946 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé dans le centre-ville de Douai, l'ancien Hospice Général va être réhabilité en complexe hôtelier 4 étoiles. Un véritable moteur en termes d'image et de développement économique, touristique et culturel pour Douai. Localisé dans le périmètre « Action Cœur de Ville », le projet a notamment bénéficié du prêt renouvellement urbain - Action Cœur de Ville (PRUACV). Il ouvrira au troisième trimestre 2026. Financement Banque des Territoires : 2,8 M€ en fonds propres.

- l’Hôtel Dieu de Rennes (Bretagne) : construit en 1858, l’ancien hôpital de l’Hôtel-Dieu est chargé d’Histoire personnelle pour beaucoup d’habitants rennais. Il va se transformer, notamment grâce à l’investissement de la Banque des Territoires, en un lieu de vie et d’animation.

La réhabilitation des bâtiments historiques du cœur îlot de l’Hôtel-Dieu prévoit d’accueillir un espace de coworking, un hostel, des commerces et restaurants. La Chapelle sera aménagée en salle de spectacle et d’évènements. Le site ouvrira fin 2026 grâce au soutien de la Banque des Territoires et des groupes Vicartem et You Famille Hôtelière. Financement Banque des Territoires : 9,4 M€ en fonds propres.

Lire aussi : Journées du Patrimoine : demandez le programme 2025 !

Lu 238 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 16 Septembre 2025 - 15:37 Christophe Lavaut (Val d'Isère Tourisme) rejoint Aintourisme

Lundi 15 Septembre 2025 - 15:46 France : quelles régions ont tiré leur épingle du jeu cet été ?

Mondial Tourisme

Brand news Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Les Charentes, de la vigne à l’océan : une destination œnotouristique authentique où nature,...
Dernière heure

Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?

Okinawa : l'archipel se dévoile avec un nouveau webinaire

"Territoires d’Histoire(s)" : un milliard d'euros pour la valorisation du patrimoine

Christophe Lavaut (Val d'Isère Tourisme) rejoint Aintourisme

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?

Les offres France

Les offres Partez en France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

JMB VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDD - (Grenoble (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

JET TOURS - Délégué Commercial Sud-Est H/F - CDI - (Entre Marseille et Nice)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AUSTRAL LAGONS - Commercial expérimenté BtoB H/F - CDI - (Région Rhône-Alpes)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?
Partez en France

Partez en France

"Territoires d’Histoire(s)" : un milliard d'euros pour la valorisation du patrimoine

"Territoires d’Histoire(s)" : un milliard d'euros pour la valorisation du patrimoine
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Okinawa : l'archipel se dévoile avec un nouveau webinaire

Okinawa : l'archipel se dévoile avec un nouveau webinaire
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

AEGEAN et IndiGo concluent un accord de partage de codes

AEGEAN et IndiGo concluent un accord de partage de codes
Transport

Transport

Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?

Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie

Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Paris : le Four Seasons Hotel George V dévoile son nouveau visage

Paris : le Four Seasons Hotel George V dévoile son nouveau visage
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires

Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat

Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias