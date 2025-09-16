"Territoires d’Histoire(s)" : un milliard d'euros pour la valorisation du patrimoine

A Briançon, le programme "Territoires d'Histoire(s)" permettra la reconversion des casernes Berwick et Colaud en hôtels et résidences hôtelières 3 et 4 étoiles - DepositPhotos.com, taldav68
Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des Dépôts, et Antoine Saintoyant, directeur de la Banque des Territoires, ont inauguré ce mardi 16 septembre 2025, en présence de Boris Ravignon, Maire de Charleville-Mézières, le programme national "Territoires d’Histoire(s)", une initiative portée par la Banque des Territoires et placée sous le parrainage de Stéphane Bern.
L'objectif ? Accompagner, d’ici à 2030, le développement d’une cinquantaine de projets touristiques et culturels fondés sur la valorisation de sites patrimoniaux, contribuant ainsi au renforcement de l’attractivité des territoires et de la cohésion sociale.
"Ces projets mobiliseront au total 1 milliard d’euros", estime la Banque des Territoires dans un communiqué, en intégrant au calcul l’effet de levier sur les acteurs privés et publics.
Elle y contribuera avec une mobilisation de fonds propres de 250 M€ aux côtés d’investisseurs privés, ainsi qu'en mettant en place d’un nouveau Prêt Patrimoine, jusqu’à 25 ans, dédié à la réhabilitation de projets classés Monuments Historiques ou Sites Patrimoniaux Remarquables, accueillant du public (sites classés ERP), autorisé par le ministre de l’Economie et des Finances, sur ressources du Livret A.
Le patrimoine comme un moteur de transformation locale
Territoires d’Histoire(s) prolonge les actions menées dans le cadre du programme d’ingénierie Réinventer le patrimoine, lancé conjointement en 2019 avec l’Etat, Atout France et l’ANCT.
Ainsi, la Banque des Territoires a pour ambition de favoriser l’émergence de modèles économiques innovants, durables et adaptés à la diversité des territoires en :
• mobilisant ses capacités de financements (fonds propres, prêts de long terme) et d’ingénierie, comme effet levier sur d’autres sources de financement ;
• favorisant la mise en réseau et la collaboration des acteurs publics et privés (financeurs, porteurs de projets, exploitants, collectivités locales et experts du patrimoine) pour garantir la viabilité des projets ;
• participant à la levée des freins administratifs et financiers.
"Avec "Territoires d’Histoire(s)", nous faisons du patrimoine un moteur de transformation locale. Préserver, restaurer et valoriser ces lieux, c’est accroître l’attractivité, soutenir l’économie, créer de l’emploi, renforcer le lien social et donner aux habitants autant qu’aux visiteurs l’envie de vivre et de revenir dans ces territoires", a ajouté Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des Dépôts.
"Territoires d’Histoire(s)" : cinq projets déjà financés
Cinq projets de réhabilitation - sur près de 40 sites - ont d’ores et déjà été financés.
Parmi eux, la réhabilitation de deux pavillons de la Place Ducale à Charleville-Mézières (Cour de la Criée et ancien Office de Tourisme), classés monuments historiques, avec 3,5 M€ en fonds propres pour la Banque des Territoires et 5,2 M€ en prêt.
Appartenant à la ville et classés monuments historiques, ils permettront de créer un boutique-hôtel, un restaurant, un bar et des salles de séminaire, exploités par l’opérateur Encore Mieux.
"Ce projet de réhabilitation renforcera l’offre hôtelière de la ville, son attractivité commerciale et touristique tout en valorisant un patrimoine remarquable, et ainsi confortera l’image de Charleville-Mézières comme destination touristique et artisanale de référence", précise la Banque des Territoires.
Parmi les autres projets, on retrouve :
- les casernes Berwick et Colaud à Briançon (PACA) : autrefois dédiés à la défense du territoire, ces deux bâtiments sont aujourd’hui au cœur d’un projet de reconversion en hôtels et résidences hôtelières 3 et 4 étoiles, pensées pour accueillir une clientèle touristique toute l’année.
Ces projets participent à la revitalisation du centre-ville de Briançon et à la création d’emplois durables, dans un contexte touristique riche avec l’accueil des Jeux Olympiques d’hiver en 2030. La Banque des Territoires a été accompagnée d’Icade Promotion pour la réalisation de ce projet qui ouvrira en octobre 2025 pour la caserne Colaud et courant 2026 pour la caserne Berwick. Financement Banque des Territoires : 13,5 M€ en fonds propres et 3,4 M€ en prêt.
- le Hangar Y de Meudon (Ile-de-France) : premier hangar à dirigeables au monde construit à la fin du XIXème siècle, le Hangar Y accueille grâce à une coopération entre l’État, la ville de Meudon, des acteurs privés et des partenaires engagés comme la Banque des Territoires, des expositions, événements culturels, ateliers immersifs et des espaces verts aménagés ainsi qu’un restaurant. Le site a ouvert en 2022, grâce au soutien de la Banque des Territoires, accompagnée d’ArtNova. Financement Banque des Territoires : 6,8 M€ en fonds propres.
- l’Hospice général de Douai (Hauts-de-France) : inscrit depuis 1946 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé dans le centre-ville de Douai, l'ancien Hospice Général va être réhabilité en complexe hôtelier 4 étoiles. Un véritable moteur en termes d'image et de développement économique, touristique et culturel pour Douai. Localisé dans le périmètre « Action Cœur de Ville », le projet a notamment bénéficié du prêt renouvellement urbain - Action Cœur de Ville (PRUACV). Il ouvrira au troisième trimestre 2026. Financement Banque des Territoires : 2,8 M€ en fonds propres.
- l’Hôtel Dieu de Rennes (Bretagne) : construit en 1858, l’ancien hôpital de l’Hôtel-Dieu est chargé d’Histoire personnelle pour beaucoup d’habitants rennais. Il va se transformer, notamment grâce à l’investissement de la Banque des Territoires, en un lieu de vie et d’animation.
La réhabilitation des bâtiments historiques du cœur îlot de l’Hôtel-Dieu prévoit d’accueillir un espace de coworking, un hostel, des commerces et restaurants. La Chapelle sera aménagée en salle de spectacle et d’évènements. Le site ouvrira fin 2026 grâce au soutien de la Banque des Territoires et des groupes Vicartem et You Famille Hôtelière. Financement Banque des Territoires : 9,4 M€ en fonds propres.
