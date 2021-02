L'ECTAA réclame une révision du régime de TVA pour les agences de voyages

Le président de l'ECTAA, Pawel Niewiadomski, a ainsi déclaré : "Le temps est venu de revoir les règles qui datent de 1977 ! Le marché des services de voyage a subi d'énormes transformations. Les règles doivent refléter ces changements afin de permettre aux entreprises de voyage d'opérer sur un pied d'égalité et de fournir une certitude quant aux règles applicables, qui sont très diverses à travers l'UE".



Le rapport d'évaluation souligne que les parties prenantes demandent des règles plus claires, plus simples et plus harmonisées pour les opérateurs de voyages tout en conservant leur flexibilité.