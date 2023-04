Salaires minima : les syndicats optent pour une hausse de 6% pour les groupes A, B et C

Les organisations patronales regrettent que l'intersyndicale n'est pas choisie leur " proposition ambitieuse " qui consistait en :



- une réévaluation de 8% du salaire minimum du groupe A (soit +1,39% du SMIC actuel), de près de 11% des groupes B, C et D, et de plus de 5% des groupes E, F et G.



- le passage automatique du groupe A au groupe B au bout d’un an.



- la décorrélation de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté et des minima de groupes ainsi que la majoration de cette prime pour les salariés ayant entre 16 et 20 ans d’ancienneté.



" Les organisations patronales voulaient que la prime d'ancienneté ne soit plus calculée en fonction du salaire minimum conventionnel de groupe (SMCG) qui augmentait chaque année en NAO. Vous pensez bien qu'aucune organisation syndicale n'a envie de déconstruire un tel acquis. C'est ce que les EDV appellent de la modernisation ! , commente la CFE-CGC, que nous avons sollicité.



Si nous étions d'accord avec cela, nous aurions déjà signé l'année dernière. Certes, ils nous proposent une NAO plus ambitieuse, mais qui se réfère à des salaires de base en-dessous du SMIC.



Pour annoncer 7%, ils partent d'un SMCG en-dessous du SMIC, en réalité nous n'avons que 0,41% d'augmentation... Par contre, le SMIC + une NAO à 7%, aucune organisation syndicale ne dira non... "