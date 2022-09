Salaires : l’intersyndicale rejette les propositions des EDV et du SETO !

Par bloc indissociable, il faut entendre que la hausse des minima sociaux était couplée à une proposition de déconnecter le calcul de la prime d'ancienneté basée sur les plus bas revenus de l'industrie.



" Il est inacceptable que les conditions imposées par les EDV et le SETO pour l’obtention des revalorisations des minima de la Branche (indiquées dans le tableau récapitulatif), soient liées au chantage de modification du calcul de la prime d’ancienneté, " affirme l'intersyndicale.



Ce n'est pas le seul grief des organisations représentant les salariés du tourisme à l'encontre de leurs homologues patronaux.



Les EDV et le SETO ont émis aussi une définition du montant fixe de référence (R), par catégorie sociaux professionnelle ou par Groupe, soumis ensuite au coefficient multiplicateur correspondant aux années d'ancienneté de chaque salarié (entre 3 ans (R X 3) et 20 ans (R X 20) ; R n'étant revalorisé lors des NAO de Branche que tous les 2 ans.



" Cette proposition va à l'encontre des intérêts des salariés. Elle signifie une logique de cercle négatif, avec un recul des acquis de la CCN des Organismes de Voyages et des Guides ," précise le courrier de l'intersyndicale.



Une proposition qui affaiblirait les acquis de la Convention Collective, avec une perte financière pour les salariés. Pour les syndicats de salariés, les EDV et le SETO reprennent d'une main ce qui a été donné par l'autre.