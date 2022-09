Agent de voyages : vers une hausse généralisée des salaires ?

Il fallait développer notre structure. Avec la CAT, nous échangeons beaucoup sur nos problématiques communes et nous avons repéré, que l'UMIH Formation est très aguerri et très performant.

Sur les perspectives de l’hiver, nous sommes sur les mêmes tendances (+4% sur le volume d'affaires et -13% sur le nombre de voyageurs, ndlr). Sans être une alerte majeure, nous devons tenir compte de cette réduction des voyageurs,

Nous avons vécu un été horribilis.



Les relations avec les compagnies aériennes ont été catastrophiques, cela a pollué notre vie, celle de nos clients et nous a coûté très cher au niveau de l'organisation,

Elle a accepté à des conditions de rémunération difficilement acceptables, en baissant le commissionnement général de la SNCF. Les relations sont pour le moins tendues et nous avons un moins pour sortir de l'impasse.

Alors que Travelpro est l'organisme de formation du secteur et au regard des enjeux à venir, les Entreprises du Voyage ont voulu aller plus loin.Un partenariat a donc été signé, pour que l'organisme se charge du backoffice des formations de Travelpro et avec la volonté de déployer de façon plus industrielle les outils d'acquisition des compétences.Une fois le volet social refermé, l'assemblée générale a abordé le bilan de la saison pour l'industrie. Sans surprise, les résultats sont plutôt bons, même s'il y a un petit bémol.Les départs de l’été, en volume, ont augmenté de +15% (par rapport 2019), mais les partants sonten baisse de 8%." prédit Jean-Pierre Mas.Pendant ce temps, le niveau d'activité du voyage d'affaire se situe aux alentours de 80% de celui de 2019.Le syndicat a prévu de publier dorénavant un baromètre mensuel des tendances des ventes. Globalement les chiffres sont bons et tout le monde s'en félicite. Il ne faut toute de même pas oublier dans quelles conditions ils ont été réalisés." assure le président des EDV.Que ce soit dans le ciel ou au sol, la distribution est en conflit avec les transporteurs. La SNCF cause beaucoup de tracas aux professionnels du tourisme.La compagnie ferroviaire n'a pas été très coopérante pour la distribution de OuiGo, par peur que les voyageurs d'affaires passent des TGV à leur version low cost.