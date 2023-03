Salaires minima : nouvelle réunion entre patronat et syndicats le 5 avril 2023

En plus d'une revalorisation des salaires minima de 7% en moyenne - elle sera plus importante sur les 3 premiers groupes (A, B, C) -, elle comprend le passage automatique de la catégorie A à B au bout de douze mois, comme le demandaient les organisations syndicales.



Ceci ne figure pas dans la convention collective aujourd'hui et il y aura un impact pour certaines entreprises, c'est pour cela que cette mesure sera mise en place en janvier 2024 pour laisser le temps aux entreprises de se préparer

Les négociations concernant la revalorisation des salaires minima dans le tourisme vont-elles enfin aboutir ?Alors que les échanges entre le patronat (EDV, SETO) et les cinq organisations syndicales (FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC) durent depuis juillet 2022,Que contiendra-t-elle de plus par rapport à la précédente proposition ? "", indiquait le week-end dernier Valérie Boned, la secrétaire générale des Entreprises du Voyage (EDV), lors de la Convention des EDV Grand Est à Chypre.