Salaires minima agences de voyages : une nouvelle proposition dans les tuyaux 🔑

"Nous vivons une période très particulière puisque le SMIC a augmenté 3 fois en moins d’un an. Nous avons les 3 premiers groupes de la grille qui sont en dessous du salaire minimum. En terme d’attractivité et d'image de la profession ce n’est vraiment pas terrible et nous avons été rappelés à l’ordre par le ministère du travail qui nous a demandé de trouver une sortie sociale. Nous n’allons pas rester avec des minima en dessous du SMIC

"enfumage"

En 2023, nous demandons de faire disparaitre la précarité des catégories A, en actant le passage automatique de la catégorie A vers la catégorie B au bout de 12 mois et ce afin que l’entrée dans les métiers du tourisme soit attractive.



Nous souhaitons faire évoluer aussi toutes les autres catégories afin de rendre les statuts cadre et agent de maîtrise attractifs avec de vrais écarts. Nous souhaitons aussi que la prime d’ancienneté soit maintenue selon les modalités de la convention collective et que les négociations annuelles puissent être organisées tous les ans.

Une nouvelle proposition sur la revalorisation des salaires minima est dans les tuyaux.", explique Valérie Boned , Secrétaire Générale des Entreprises du Voyage (EDV).De nouvelles discussions ont été ouvertes entre les EDV et SETO, et les organisations syndicales. Elles interviennent dans le cadre de négociations annuelles et après la dernière proposition faite en septembre dernier.Rappelez-vous, les Entreprises du Voyage avaient proposéLe texte avait été rejeté par les organisations syndicales qui dénonçaient unSollicitée par nos soins la CFE-CGC rappelle qu'elle a une volonté d’accompagner les salariés du tourisme sur les négociations annuelles sur les salaires : "