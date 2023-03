Les Entreprises du Voyage : le plan d’accompagnement se déploie en région

« C’est une première, qui représente un budget conséquent et qui est pris en charge insiste Yannick Faucon (Resaneo) Président des EDV Centre-Est. Nous avons tous intérêt à y aller, les entreprises n’ont pas le choix, il faut avancer sur ces sujets ».



En effet l'OPCO Mobilités dispose d’un budget de 7 M€ pour accompagner les entreprises toutes branches confondues.



Le Président des EDV Centre - Est souhaiterait regrouper une dizaine d’entreprises volontaires autour de chacun des 3 pôles : Lyon, Dijon et Annecy.



Mais avant, des entretiens individuels avec chacune des entreprises candidates seront menés par le cabinet consultant retenu par l’OPCO. Puis les retours seront mutualisés pour monter des ateliers collectifs d’une ou plusieurs demi-journées qui permettront de répondre aux besoins exprimés.



Pour les entreprises qui souhaiteraient aller plus loin, et bénéficier d’un accompagnement individuel, elles ont, là aussi, la possibilité de solliciter l’OPCO.



Si pour l’heure, le plan se concentre sur 3 régions, d’autres vont prochainement entamer cette démarche. L’Ile-de-France sera la prochaine région à intégrer le plan, suivie ensuite d’une région ultra-marine.



Les Entreprises du voyage souhaitent embarquer un maximum d’adhérents. « Le partenariat avec l’OPCO Mobilités nous donne les moyens de faire ce que font les grandes entreprises sans aucune démarche administrative et avec une prise en charge financière sans reste à charge pour les structures de moins de 50 salariés. Nous nous battons pour ce projet et cela va pousser le secteur à aller de l’avant » conclut Valérie Boned.



Alors pourquoi hésiter ?