Transformer et moderniser : il n'est pas trop tard pour en profiter ! 🔑

A ce stade, nous voyons que des besoins inhérents à la transition des entreprises ne transparaissent pas.



Nous avons peu de demandes concernant la digitalisation et la transition énergétique ou verte, alors que c’est une réalité. Nous, EDV, au niveau national, nous avons décidé de lancer cet accompagnement.



Dans un second temps, nous allons aller chercher des fonds puis nous proposerons des outils sur une plateforme qui permettra à tous nos adhérents, quelle que soit la zone géographique, d’avancer sur ces thèmes, car on ne peut pas les laisser de côté, même si les adhérents ne les ont pas remontés.





Tout ce qui va ressortir des régions au cours de l’accompagnement sera modélisé et mis à disposition de tous nos adhérents. Cela permettra de leur répondre de manière plus rapide. Le travail aura été fait en région préalablement.



Les entreprises pourront récupérer ces éléments ou demander un accompagnement individuel. L’idée est de créer un cercle vertueux.



Une soixantaine d’entreprises par région ont participé aux réunions. L’objectif pour nous est d’en capter un maximum. C’est un gros projet, il est nécessaire. Nous ferons un point d’étape à La prochaine à entamer la démarche sera l’Île-de-France. Au retour de leur congrès en Guyane , début avril, on lancera une première réunion. Avancer sur les trois premières régions nous permet d’ajuster les choses pour les suivantes.Tout ce qui va ressortir des régions au cours de l’accompagnement sera modélisé et mis à disposition de tous nos adhérents. Cela permettra de leur répondre de manière plus rapide. Le travail aura été fait en région préalablement.Les entreprises pourront récupérer ces éléments ou demander un accompagnement individuel. L’idée est de créer un cercle vertueux.Une soixantaine d’entreprises par région ont participé aux réunions. L’objectif pour nous est d’en capter un maximum. C’est un gros projet, il est nécessaire. Nous ferons un point d’étape à Maurice