François Piot : "Selectour n'a pas envie que j'intègre le réseau !" 🔑

Oui j'aime bien ses théories, il y a beaucoup de vérités et de sources d'inspiration.



Après l'entreprise libérée ne correspond pas à tout le monde. Des salariés ne sont pas faits pour ça et peuvent être malheureux dans ce genre de structure. Certains peuvent avoir besoin d'un cadre et sont alors perdus dans une entreprise libérée.



Nous le voyons chez nous.

D'une part, le salaire n'est jamais vraiment un sujet.



Les salariés doivent être rémunérés de façon équitable par rapport à leurs collègues et au travail fourni. Je rêverais que notre métier évolue vers toujours plus de valeur ajoutée.



Je suis convaincu que l'agent de voyages est beaucoup plus utile, mais aussi davantage reconnu aujourd'hui, que par le passé. C'est l'un des enseignements du covid. Cela permet de générer plus de revenus et de marges pour permettre de verser des revenus plus généreux à nos équipes.



Je pense que dans 5 ou 10 ans, l'agent de voyages gagnera mieux sa vie qu'aujourd'hui.

Nous n'avons pas de velléité particulière.



En revanche, chaque fois que quelqu'un m'appelle pour vendre son agence ou ses boutiques, systématiquement j'étudie le dossier. S'il y a une histoire à écrire, reposant à la fois sur des aspects financiers, humains et des valeurs communes, alors je saisis l'opportunité.