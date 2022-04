Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn (Tyrol) se refait une beauté

L’équipe de l’hôtel Schwarzbrunn a aussi innové en matière d’accueil. En plus de la formule "all inclusive", une nouvelle formule "Tout compris Deluxe" a été mise en place et permet, avec le nouveau confort des chambres, d’offrir une prestation haut de gamme.



Cette formule comprend :



- Toutes les boissons de 7h00 à 23h00, y compris les cocktails à partir de 16h



- Un petit déjeuner avec buffet froid et chaud composé de produits régionaux



- Un goûter avec de délicieuses pâtisserie, fruits etc.



- Déjeuner et dîner avec 5 plats, vin autrichien et des plats adaptés à tous les régimes



- Jus de fruit et eau dans les chambres et panier repas à emporter



Autre nouveauté : Travel Europe proposera aussi, de mai 2022 à mars 2023, un transport gratuit hebdomadaire en autocar depuis Strasbourg et desservant Colmar, Mulhouse et Zurich pour arriver au Tyrol.



À partir de Stans, les clients auront le choix entre 4 formules en 8 jours/7 nuits :



- Un séjour à l’hôtel en formule "Tout compris Deluxe" à partir de 783€



- Un circuit "Découverte du Tyrol" à partir de 794€



- Un circuit "Tyrol et Bavière" à partir de 784€



- Un circuit "grand tour d’Autriche" à partir de 854€.



Tous ces produits sont adaptables à une formule avion.



Le Groupe souhaite ainsi que " le Tyrol devienne une destination privilégiée des Français. Pour cela, nous avons beaucoup investi, aussi bien dans notre hôtel familial Schwarzbrunn que dans notre production de circuits et séjours en Autriche, destination qui garantit une sécurité et une richesse écologique et culturelle à nos clients issus de toute la France ", précise Anton Gschwentner, le PDG du groupe Travel Europe / Visit Europe.



" Notre modèle consiste à maîtriser tous les maillons de notre offre avec nos 16 agences réceptives dans toute l’Europe, nos bateaux en Croatie, nos plans de vol au départ de tous les aéroports et enfin notre hôtel qui sera le point de départ d’un programme autrichien de qualité ", ajoute Helmut Gschwentner, le directeur général de Travel Europe / Visit Europe.