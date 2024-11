Djuringa se lance dans les séjours pour les adultes ! L’interview de Damien Dechaud, gérant du groupe Djuringa.

Spécialiste des séjours pour les enfants, Djuringa se développe et lance Djuringa Voyages, une offre dédiée aux adultes. Le groupe poursuit son développement et met un point d’honneur à garder son indépendance.



Vendredi 8 Novembre 2024

TourMaG – Quelle est la genèse de Djuringa Juniors ? Comment avez-vous résisté à la crise du covid-19 ?



Damien Dechaud : Djuringa Juniors organise des séjours pour les enfants : colonies de vacances et classes découvertes en France et à l'étranger. Avec 7 anciens collègues, nous avons racheté, en 2011, un producteur et site de revente de séjours de vacances qui s'appelait justement Djuringa Juniors.



Nous ne sommes pas partis de zéro, ce qui nous a permis dès 2012, de vendre entre 4 000 et 5 000 séjours.



Nous maitrisons la production de A à Z, nous réservons les centres de vacances à l'année, ce qui nous permet d'avoir des équipes permanentes, de gérer la nourriture, l’hôtellerie, la gestion des centres, et de proposer des séjours à notre image, avec des valeurs fortes, un état d'esprit très particulier à Djuringa.



Djuringa Juniors s'est développé jusqu'en 2019, essentiellement en France. Le chiffre d’affaires était de 12 millions d'euros, avec près de 10 000 enfants en colonie de vacances et 4 000 en classe de découverte. Ça a vraiment été une excellente année. Après il y a eu 2020, l’activité s'est arrêtée.



TourMaG.com – Qui sont vos clients ?



Damien Dechaud : Nous sommes présents sur 3 axes. Les comités d'entreprise, les mairies et les collectivités représentent à peu près 25 à 30 % de la clientèle pour les colonies de vacances. Ensuite, près de 50 % pour les familles qui s'inscrivent directement sur le site. Enfin, les organismes sociaux représentent à peu près 25 % en fonction des années.

15 000 séjours en colonies de vacances et 5 000 en classe découverte en 2024 TourMaG.com – De combien de centres disposez-vous aujourd’hui ?



Damien Dechaud :



Un autre est situé à Retournac en Haute-Loire, en Auvergne et dispose d’une base nautique et d’un site d’escalade. Nous gérons également un camping dans le Var, c’était la nouveauté de 2021.



Juste après le



Si nous louons les centres, nous sommes en partie propriétaire du camping dans le Var et du centre de Vassieux-en-Vercors (Drôme).



Pour les séjours à l'étranger, nous proposons des séjours itinérants et travaillons avec des partenaires hébergeurs, auberges de jeunesse ou des campings. Nous gérons cinq centres de vacances, essentiellement pour des séjours à la neige, mais également beaucoup de séjours nature et découverte. Nous venons de racheter un centre en janvier dans le Vercors, en pleine nature.Un autre est situé à Retournac en Haute-Loire, en Auvergne et dispose d’une base nautique et d’un site d’escalade. Nous gérons également un camping dans le Var, c’était la nouveauté de 2021.Juste après le Covid , on a pris le risque de gérer un centre de vacances en Corse.Si nous louons les centres, nous sommes en partie propriétaire du camping dans le Var et du centre de Vassieux-en-Vercors (Drôme).Pour les séjours à l'étranger, nous proposons des séjours itinérants et travaillons avec des partenaires hébergeurs, auberges de jeunesse ou des campings.



TourMaG.com – Comment se porte votre activité ?



Damien Dechaud : A l'étranger, après l’arrêt du Covid nous avons vite rebondi. Dès 2022, on a dépassé les chiffres de 2019. En 2024, 15 000 séjours en colonies de vacances sont programmés et 5 000 en classe découverte.

Djuringa Voyages, une offre de séjours sur-mesure pour les adultes TourMaG.com – Proposez-vous de nouveaux produits ?



Damien Dechaud :



Nous nous adressons aux parents qui envoient des enfants chez nous en colonie de vacances. On s’est dit que s’ils nous confiaient leurs enfants, ils pourraient également nous faire confiance pour leur voyage.



Nous avons recruté une troisième personne pour développer cette activité. Le CEDIV, dont nous sommes adhérents, héberge notre site internet.



Actuellement, nous proposons une quinzaine de destinations essentiellement en Europe : Croatie, Italie, Espagne, Malte et prochainement l'Albanie et la Grèce.



En 2024, nous avons fait une cinquantaine de dossiers sur les séjours à la carte.



Au global, nous allons dépasser les 16 millions de chiffre d'affaires. Nous sommes dans une phase de développement.



On a vraiment bien rebondi. Nous avons profité de la fermeture imposée par la crise sanitaire pour réfléchir. Pendant cette période, j'ai gardé toute l’équipe grâce au chômage partiel et j'ai misé sur une reprise rapide. J'ai bien fait. Nous avons pu négocier ce contrat avec la Corse et remboursé tous nos clients grâce aux



Nous avons la confiance des gens. Ils sont vite revenus dès qu’il a été possible de voyager. A titre d’exemple, le taux de fidélité des classes est de 90%. Fin 2023, nous avons développé une offre de séjours sur-mesure pour les adultes à travers la marque Djuringa Voyages. Les débuts sont très encourageants avec un chiffre d'affaires de près de 400 000 euros.Nous nous adressons aux parents qui envoient des enfants chez nous en colonie de vacances. On s’est dit que s’ils nous confiaient leurs enfants, ils pourraient également nous faire confiance pour leur voyage.Nous avons recruté une troisième personne pour développer cette activité. Le CEDIV, dont nous sommes adhérents, héberge notre site internet.Actuellement, nous proposons une quinzaine de destinations essentiellement en Europe : Croatie, Italie, Espagne, Malte et prochainement l'Albanie et la Grèce.En 2024, nous avons fait une cinquantaine de dossiers sur les séjours à la carte.Au global, nous allons dépasser les 16 millions de chiffre d'affaires. Nous sommes dans une phase de développement.On a vraiment bien rebondi. Nous avons profité de la fermeture imposée par la crise sanitaire pour réfléchir. Pendant cette période, j'ai gardé toute l’équipe grâce au chômage partiel et j'ai misé sur une reprise rapide. J'ai bien fait. Nous avons pu négocier ce contrat avec la Corse et remboursé tous nos clients grâce aux PGE Nous avons la confiance des gens. Ils sont vite revenus dès qu’il a été possible de voyager. A titre d’exemple, le taux de fidélité des classes est de 90%.

La difficile mise en place du Pass Colo TourMaG.com - Depuis le Covid, est-ce qu'il y a des changements dans le comportement de vos clients ? Est-ce qu'ils ont des attentes différentes ?



Damien Dechaud : Ils sont plus exigeants.



Au niveau de l'hébergement, le niveau de qualité se rapproche du séjour adulte. Aujourd’hui, on ne propose plus de dortoirs de 10 places, mais des chambres pour 3 ou 4 enfants avec des douches dans les chambres. Finis également les hébergements en camping en petite tente, maintenant il faut des bungalows avec de vrais lits.



L’autre changement est lié au coût des séjours. Avec l’inflation qui touche la nourriture, l’énergie… les séjours sont en hausse de 25 % en moyenne par rapport à 2019.



TourMaG.com – Quid des aides gouvernementales ?



Damien Dechaud : Il y a des aides de la CAF, limitées à certains revenus. Aujourd’hui, toute une classe de la population a du mal à partir. Ceux qui, justement, n'ont pas d'aides, mais qui n'ont pas non plus de revenus trop importants.



TourMaG.com – Le Gouvernement a lancé le Pass Colo . Que pensez-vous de cette initiative ?



Damien Dechaud : Le Pass Colo a été lancé cette année pour les enfants dans l’année civile de leurs 11 ans, qui partent en première colonie, avec une aide financière allant de 200 € à 350 €.



C’est une belle aide, mais comme d'habitude, l'application est compliquée. L’aide devait être pérennisée, mais comme le vote du budget pose problème, je ne sais pas si toutes ces aides vont être reconduites.



Il y a également une politique pour aider les départs en séjour scolaire, avec des aides pour le transport.



Une compétition inter centres chaque année TourMaG.com – L’inflation menace-t-elle votre activité ?



Damien Dechaud : Nous avons de bons chiffres, mais les ventes sont un peu plus compliquées. C’est un constat partagé par les deux réseaux, l'Unocel et ResoColo, dont je fais partie.



L’été notamment a été plus compliqué pour plusieurs raisons : les organisateurs font moins partir d'enfants, ensuite il y a l’inflation sur le coût du séjour, et puis le projet de loi sur les contrats spécifiques des animateurs de colonies de vacances. Les charges sont plus faibles et le forfait prévoit un minimum de 25 euros par jour. Autant vous dire qu'il était très faible. La plupart des organisateurs ne payaient pas ça. Nous, on était plutôt autour de 35-40 euros par jour. Ce projet de loi prévoit de passer à 50 euros minimum par jour.



C'est très bien pour les animateurs, mais chez certains acteurs, ça aura un impact sur le prix du séjour de l’ordre de 10% à 15%, ce qui n'est pas négligeable. L’augmentation sera moindre chez nous, de 3% car nous proposions déjà un salaire plus élevé.



TourMaG.com – Avez-vous des difficultés à recruter des animateurs ?



Damien Dechaud : La marque de fabrique de Djuringa, c'est vraiment de fidéliser ses équipes. Nous organisons beaucoup d'événements au cours de l'année pour regrouper nos animateurs et nos directeurs.



Nous étions 450 pour fêter la fin de la saison estivale. Le temps d’un week-end, nous avons organiser une compétition entre les centres, dans l’esprit des intervilles, avec des décors et une coupe à gagner.



TourMaG.com - Comment voyez-vous évoluer votre entreprise ?



Damien Dechaud : L’objectif est de rester indépendant. Nous revendons 100 % de nos séjours, nous maîtrisons la chaîne de A à Z. Nous ne dépendons de personne, d'aucun réseau, d'aucun revendeur. Je tiens énormément à notre indépendance et à notre philosophie de séjour.

Caroline Lelievre

