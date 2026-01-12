ASL Airlines France : deux nouvelles nominations au Comité de direction

ASL Airlines France est fière d’accueillir Amandine Patruno et Frédéric Linguanotto au sein de son Comité de Direction, à la suite de leur promotion respective aux postes de directeur technique et directeur des opérations aériennes.



Ce sont des postes-clés pour toute compagnie aérienne, et ils ont pu démontrer par leur parcours interne remarquable qu'ils avaient toutes les compétences pour réussir ces nouveaux défis. Avec ces nominations, ASL Airlines France rajeunit et féminise son Comité de Direction, et montre comment elle encourage et accompagne l'évolution professionnelle de ses salariés les plus talentueux. C'est la marque d'un bon employeur.

Ces nominations s’inscrivent dans la continuité du renouvellement du Comité de direction d’ASL Airlines France, avec également la nomination de, indique un communiqué de presse.» souligne Eric Vincent , directeur exécutif d’ASL Airlines France.