ASL Airlines France : deux nouvelles nominations au Comité de direction

Amandine Patruno et Frédéric Linguanotto - Photo ASL
ASL Airlines France a procédé à plusieurs nominations.
Amandine Patruno prend les fonctions de directrice technique et responsable désignée du maintien de la navigabilité.
Diplômée de l’IPSA (École d’ingénieurs de l’air et de l’espace) et titulaire d’un Mastère spécialisé en Management du transport aérien (ENAC & École supérieure de commerce de Toulouse), Amandine Patruno débute sa carrière chez Airlinair comme responsable assurance qualité exploitation.
En 2012 elle rejoint Europe Airpost (qui devient ASL Airlines France), où elle occupe successivement les fonctions d’ingénieure en opérations aériennes et responsable du programme d’économie carburant, puis de responsable du bureau d’études en opérations aériennes (et du programme d’économie carburant), avant de prendre la responsabilité du service de préparation des vols. Elle devient ensuite adjointe au directeur des opérations aériennes.
En mars 2025, elle est nommée adjointe au directeur technique, avant d’être promue directrice technique de la compagnie le 1er décembre 2025.
Frédéric Linguanotto directeur des opérations aériennes d'ASL Airlines France
Frédéric Linguanotto est de son côté nommé directeur des opérations aériennes et responsable désigné des opérations vols (RDOV).
Diplômé de l’EPITA (Ecole pour l’informatique et des techniques avancées), Frédéric Linguanotto est également titulaire d’un Diplôme Universitaire (Paris VIII Saint-Denis), option aéronautique.
Pilote privé depuis 1992, puis pilote professionnel diplômé de l’École Amaury de la Grange (1998), il rejoint en 1999 L’Aéropostale (devenue Europe Airpost, puis ASL Airlines France). Il y occupe les fonctions d’agent de trafic puis d’agent des opérations aériennes.
Devenu officier pilote de ligne en 2003, il est commandant de bord depuis 2009. Depuis 2016, il exerçait les responsabilités de Chef pilote et Adjoint au Directeur des opérations aériennes. Il est nommé directeur des opérations aériennes le 1er janvier 2026.
ASL Airlines France renforce son programme de vols cet hiver
Un Comité de direction en renouvellement
Ces nominations s’inscrivent dans la continuité du renouvellement du Comité de direction d’ASL Airlines France, avec également la nomination de Bruno Besnehard Directeur commercial et du Programme annoncée au mois d’avril, indique un communiqué de presse.
« ASL Airlines France est fière d’accueillir Amandine Patruno et Frédéric Linguanotto au sein de son Comité de Direction, à la suite de leur promotion respective aux postes de directeur technique et directeur des opérations aériennes.
Ce sont des postes-clés pour toute compagnie aérienne, et ils ont pu démontrer par leur parcours interne remarquable qu'ils avaient toutes les compétences pour réussir ces nouveaux défis. Avec ces nominations, ASL Airlines France rajeunit et féminise son Comité de Direction, et montre comment elle encourage et accompagne l'évolution professionnelle de ses salariés les plus talentueux. C'est la marque d'un bon employeur. » souligne Eric Vincent, directeur exécutif d’ASL Airlines France.
Composition du Comité de direction d’ASL Airlines France au 1 janvier 2026
