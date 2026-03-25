Swan Hellenic mise sur l’Antarctique pour prolonger sa croissance

Plein Cap Croisières propose cette année six croisières d’expédition culturelles en partenariat avec Swan Hellenic @Swan Hellenic
L’Antarctique confirme son statut de moteur de croissance pour Swan Hellenic.
Relancée en 2020, le croisiériste britannique possède 3 navires. Les réservations pour 2026-2027 atteignent déjà 65 % des capacités, soit 20 % de plus que l’an dernier à la même période.
Sur le marché français, la compagnie est commercialisée par Plein Cap.
La saison en cours comptera 33 voyages, majoritairement au départ d’Ushuaïa, complétés par plusieurs itinéraires longue distance, dont une semi-circumnavigation de 32 jours entre Ushuaïa et la Nouvelle-Zélande.
Relancée en 2020, le croisiériste britannique possède 3 navires. Les réservations pour 2026-2027 atteignent déjà 65 % des capacités, soit 20 % de plus que l’an dernier à la même période.
Sur le marché français, la compagnie est commercialisée par Plein Cap.
La saison en cours comptera 33 voyages, majoritairement au départ d’Ushuaïa, complétés par plusieurs itinéraires longue distance, dont une semi-circumnavigation de 32 jours entre Ushuaïa et la Nouvelle-Zélande.
Swan Hellenic programme 34 départs sur la saison 2027-2028
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L’hiver suivant proposera 34 départs, avec des itinéraires élargis entre l’Afrique australe, l’Amérique du Sud et l’Antarctique.
Le SH Vega naviguera de Buenos Aires jusqu’à Ushuaïa via les îles Falkland en 17 jours en fin de saison, tandis que le SH Diana assurera à nouveau des voyages entre Le Cap et Ushuaïa, avec des escales à Tristan da Cunha et en Géorgie du Sud.
Le SH Minerva reliera Ushuaïa à Dunedin lors d’une semi-circumnavigation antarctique de 32 jours, explorant en profondeur la mer de Ross, la mer la plus australe de la planète.
Le SH Vega naviguera de Buenos Aires jusqu’à Ushuaïa via les îles Falkland en 17 jours en fin de saison, tandis que le SH Diana assurera à nouveau des voyages entre Le Cap et Ushuaïa, avec des escales à Tristan da Cunha et en Géorgie du Sud.
Le SH Minerva reliera Ushuaïa à Dunedin lors d’une semi-circumnavigation antarctique de 32 jours, explorant en profondeur la mer de Ross, la mer la plus australe de la planète.