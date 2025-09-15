Plein Cap Croisières embarque avec Swan Hellenic pour une nouvelle offre premium

Cette offre vient compléter les croisières fluviales et les voyages en train en Europe programmés par Plein Cap Croisières.



L’entreprise propose des itinéraires sur les canaux de Belgique et de Hollande ou encore sur le Danube, dans un esprit toujours francophone et accompagné. « Ces produits restent encore trop peu connus auprès des agences », souligne Magali Ledentu.



Côté rail, Plein Cap mise sur les trains panoramiques suisses, qui serpentent entre glaciers et viaducs, et sur des circuits plus originaux comme le Tyrol en train à vapeur.



Si l’offre s’élargit, Plein Cap reste fidèle à son identité : affrètement ou allotements de 10 à 30 cabines, conférenciers francophones, excursions privatisées, accompagnement de Paris à Paris et petites attentions. « Un carnet papier ou un sac personnalisé, ce sont de petits gestes qui comptent », confie Magali Ledentu.



Du côté de la distribution, Plein Cap Croisières collabore depuis 35 ans avec Kuoni et les plus grands tour-opérateurs culturels, et « travaille avec toutes les agences de voyages » , souligne la chef de produit qui met par ailleurs en avant le confort de vente : contact direct, prise d’options simple et confirmations rapides.