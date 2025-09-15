TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Plein Cap Croisières embarque avec Swan Hellenic pour une nouvelle offre premium

Six croisières programmées en 2026


En 2026, Plein Cap Croisières embarque pour une nouvelle aventure haut de gamme avec Swan Hellenic. Au programme : six croisières culturelles d’expédition à bord de navires-boutique tout confort, vers l’Arctique, l’Amérique latine ou les Canaries. Une montée en gamme assumée, sans renier l’ADN francophone et accompagné de la maison.


Jeudi 18 Septembre 2025

Le SH Diana et le SN Vega, deux des navires de Swan Hellenic que pourront découvrir les clients de Plein Cap Croisières - Photo : Swan Hellenic
Le SH Diana et le SN Vega, deux des navires de Swan Hellenic que pourront découvrir les clients de Plein Cap Croisières - Photo : Swan Hellenic
En 2026, c’est la grande nouveauté de l‘année, Plein Cap Croisières proposera six croisières d’expédition culturelles en partenariat avec la compagnie Swan Hellenic.

Née au Royaume-Uni dans les années 1950, cette maison pionnière des voyages d’exploration se distingue par un positionnement haut de gamme, combinant esprit d’aventure et confort raffiné.

À bord du Vega (150 passagers) et du Diana (190 passagers), « de très récents navires boutique-hôtel », explique Magali Ledentu, chef de produit chez Plein Cap Croisières, les voyageurs bénéficieront d’un service cinq étoiles tout inclus (boissons, pourboires, excursions), d’une gastronomie digne d’« un voyage culinaire ».

« Avec l’expérience premium de Swan Hellenic, nous proposons aux clients une offre complémentaire de celle du Hamburg, autre bateau avec lequel nous travaillons régulièrement, soit via des affrètements, soit par le biais d’allotements. Et ceci, toujours avec conférenciers et accompagnement depuis Paris, ce qui est rassurant pour une clientèle senior », précise la responsable.

Plein Cap Croisières et Swan Hellenic : quel programme ?

Plein Cap a aussi choisi Swan Hellenic pour ses destinations originales.

Ainsi, la programmation 2026 s’ouvrira fin mars avec une croisière de dix jours entre le Chili et le Pérou, à la découverte des cités précolombiennes et des paysages andins qui longent la côte pacifique.

Au cœur de l’été boréal, du 2 au 13 juin, un itinéraire de douze jours emmènera les passagers de Bergen aux îles Lofoten, en passant par Trondheim et Tromsø, avant de franchir le cercle polaire pour rejoindre le Spitzberg.

Quelques semaines plus tard, du 3 au 11 juillet, une expédition de neuf jours sera entièrement consacrée au Svalbard, entre glaciers et observation de la faune arctique sous le soleil de minuit.

Du 30 juillet au 10 août, un voyage de douze jours reliera l’Islande au Groenland : volcans, geysers et fjords spectaculaires alterneront avec la rencontre des villages inuits.

En septembre, du 7 au 13, une odyssée de sept jours conduira les croisiéristes de Lisbonne aux Canaries, avec escales à Lagos, Casablanca, Essaouira, Agadir et Lanzarote.

Enfin, la saison se conclura fin octobre par un itinéraire de neuf jours au Brésil, reliant Salvador de Bahia à Rio de Janeiro, entre plages atlantiques et effervescence carioca.

Et, aussi, des croisières fluviales et des voyages en train

Cette offre vient compléter les croisières fluviales et les voyages en train en Europe programmés par Plein Cap Croisières.

L’entreprise propose des itinéraires sur les canaux de Belgique et de Hollande ou encore sur le Danube, dans un esprit toujours francophone et accompagné. « Ces produits restent encore trop peu connus auprès des agences », souligne Magali Ledentu.

Côté rail, Plein Cap mise sur les trains panoramiques suisses, qui serpentent entre glaciers et viaducs, et sur des circuits plus originaux comme le Tyrol en train à vapeur.

Si l’offre s’élargit, Plein Cap reste fidèle à son identité : affrètement ou allotements de 10 à 30 cabines, conférenciers francophones, excursions privatisées, accompagnement de Paris à Paris et petites attentions. « Un carnet papier ou un sac personnalisé, ce sont de petits gestes qui comptent », confie Magali Ledentu.

Du côté de la distribution, Plein Cap Croisières collabore depuis 35 ans avec Kuoni et les plus grands tour-opérateurs culturels, et « travaille avec toutes les agences de voyages », souligne la chef de produit qui met par ailleurs en avant le confort de vente : contact direct, prise d’options simple et confirmations rapides.


