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Air France : tout savoir du programme été 2026 de la compagnie

Air France augmente son offre long-courrier estivale de 2%


Air France a levé le voile sur son programme estival 2026. Malgré la forte hausse du prix du kérosène et une contraction de la demande, la compagnie nationale prévoit d’étoffer son offre de 2%. Au total, 170 destinations seront desservies dans 73 pays.



Rédigé par le Jeudi 26 Mars 2026 à 15:20

Air France augmente son offre long-courrier estivale de 2% - Depositphotos @jiawangkun
Air France augmente son offre long-courrier estivale de 2% - Depositphotos @jiawangkun
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Air France a présenté son programme estival 2026.

Malgré la très forte hausse du prix du kérosène et un recul de la demande observé chez les professionnels du voyage depuis trois semaines, la compagnie tricolore augmente son offre long-courrier de 2% par rapport à l’été dernier.

Au total, 170 destinations seront desservies dans 73 pays.

Pour la première fois, les opérations parisiennes seront exclusivement opérées depuis l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, après l’abandon d’Orly fin mars 2026.

Dans ce contexte, le transporteur annonce une croissance de ses capacités long-courrier, portée notamment par le renforcement des dessertes vers l’Amérique du Nord et du Sud.

Pas d’effet Trump pour Air France : des capacités en hausse aux États-Unis

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Aux États-Unis, la compagnie ouvrira une nouvelle destination.

La saison été sera marquée par le lancement d’une liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Las Vegas (Nevada), assurée trois fois par semaine en Airbus A350-900 à compter du 15 avril 2026.

La ville devient la 19e destination desservie par Air France aux États-Unis et la 26e en Amérique du Nord.

À partir de juin 2026, une deuxième fréquence quotidienne sera ajoutée vers New York-Newark.

À l’été 2026, Air France proposera ainsi jusqu’à 11 vols quotidiens entre Paris-Charles de Gaulle et les aéroports de New York JFK et Newark, en coopération avec Delta Air Lines.

À noter également que, depuis le début du conflit en Iran, Air France a renforcé ses capacités vers l’Asie.

Des appareils de plus grande capacité ont notamment été déployés sur certaines liaisons vers Bangkok, Phuket, Singapour, Delhi et Tokyo.

Ces ajustements se poursuivront durant la saison été 2026, avec des vols supplémentaires vers Bangkok, Singapour, Bangalore, Tokyo et Osaka, ainsi que l’utilisation d’appareils de plus grande capacité sur certaines rotations vers Delhi et Mumbai.

Air France : une offre court et moyen-courrier en léger repli

Air France proposera jusqu’à 630 vols quotidiens vers plus de 90 destinations sur son réseau court et moyen-courrier.

L’an passé, le programme atteignait jusqu’à 670 vols par jour vers 96 destinations, soit une offre en légère baisse.

La compagnie renforcera toutefois certaines liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et plusieurs grandes villes européennes et méditerranéennes.

Jusqu’à quatre vols quotidiens seront opérés vers Dublin, tandis qu’une nouvelle liaison vers Londres-Gatwick sera inaugurée à raison de deux vols par jour.

Plus au sud, Marrakech et Rabat seront desservies jusqu’à quatre fois par jour (contre trois précédemment). Naples bénéficiera également de jusqu’à quatre vols quotidiens, tandis que Séville et Porto seront proposées deux fois par jour.

Dans le cadre du transfert de l’ensemble des activités (hors vols vers la Corse), les liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Toulouse, Nice et Marseille seront renforcées, avec respectivement 12, 12 et 10 rotations quotidiennes.

Enfin, le déploiement de la nouvelle cabine La Première se poursuit. Après New York JFK, Los Angeles, Miami, Singapour et Tokyo Haneda, elle sera proposée cet été sur les lignes vers Abidjan et San Francisco.

Par ailleurs, 40% de la flotte est désormais équipée du wifi très haut débit gratuit. L’objectif est de généraliser ce service à l’ensemble des appareils d’ici fin 2026.

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Tags : air france
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