Air France : tout savoir du programme été 2026 de la compagnie





Malgré la très forte hausse du prix du kérosène et un recul de la demande observé chez les professionnels du voyage depuis trois semaines, la compagnie tricolore augmente son offre long-courrier de 2% par rapport à l’été dernier.



Au total, 170 destinations seront desservies dans 73 pays.



Pour la première fois, les opérations parisiennes seront exclusivement opérées depuis l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, après l’abandon d’Orly fin mars 2026.



Dans ce contexte, le transporteur annonce une croissance de ses capacités long-courrier, portée notamment par le renforcement des dessertes vers l’Amérique du Nord et du Sud. Air France a présenté son programme estival 2026.Pour la première fois, les opérations parisiennes seront exclusivement opérées depuis l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, après l’abandon d’Orly fin mars 2026.Dans ce contexte, le transporteur annonce une croissance de ses capacités long-courrier, portée notamment par le renforcement des dessertes vers l’Amérique du Nord et du Sud.



Pas d’effet Trump pour Air France : des capacités en hausse aux États-Unis



Air France : une offre court et moyen-courrier en léger repli