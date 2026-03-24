Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire

La circulation est interrompue entre Cannes et Les Arcs-Draguignan pour les TER, ainsi qu’entre Nice et Toulon pour les TGV INOUI, OUIGO et Intercités - DepositPhotos.com, BMG_Borusse
Un accident ferroviaire survenu à 7h45, ce mercredi 25 mars 2026, a entraîné une interruption totale des circulations entre Saint-Raphaël et Cannes.
Le TER a percuté un camion au passage à niveau 44, à proximité de la gare du Dramont.
Le conducteur du poids lourd est décédé. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les passagers et l’équipage du train.
La circulation est interrompue entre Cannes et Les Arcs-Draguignan pour les TER, ainsi qu’entre Nice et Toulon pour les TGV INOUI, OUIGO et Intercités.
Le TER a percuté un camion au passage à niveau 44, à proximité de la gare du Dramont.
Le conducteur du poids lourd est décédé. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les passagers et l’équipage du train.
La circulation est interrompue entre Cannes et Les Arcs-Draguignan pour les TER, ainsi qu’entre Nice et Toulon pour les TGV INOUI, OUIGO et Intercités.
Des perturbations sur plusieurs axes et une reprise incertaine
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Selon la SNCF, aucune reprise du trafic n’est prévue dans la journée. Les opérations de remise en état des installations restent conditionnées à la fin de l’enquête judiciaire ainsi qu’à l’évacuation du camion et du train.
Les équipes de secours ont pris en charge les passagers. La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur indique être mobilisée pour accompagner les voyageurs et établir les circonstances de l’accident.
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