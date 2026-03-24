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Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire

La circulation suspendue toute la journée entre Cannes, Nice et Les Arcs


Un accident entre un TER Zou et un poids lourd s’est produit ce mercredi 25 mars 2026 au niveau d’un passage à niveau à Saint-Raphaël. Le trafic ferroviaire est interrompu sur plusieurs axes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’ensemble de la journée.


Rédigé par le Mercredi 25 Mars 2026

La circulation est interrompue entre Cannes et Les Arcs-Draguignan pour les TER, ainsi qu’entre Nice et Toulon pour les TGV INOUI, OUIGO et Intercités - DepositPhotos.com, BMG_Borusse
La circulation est interrompue entre Cannes et Les Arcs-Draguignan pour les TER, ainsi qu’entre Nice et Toulon pour les TGV INOUI, OUIGO et Intercités - DepositPhotos.com, BMG_Borusse
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Un accident ferroviaire survenu à 7h45, ce mercredi 25 mars 2026, a entraîné une interruption totale des circulations entre Saint-Raphaël et Cannes.

Le TER a percuté un camion au passage à niveau 44, à proximité de la gare du Dramont.

Le conducteur du poids lourd est décédé. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les passagers et l’équipage du train.

La circulation est interrompue entre Cannes et Les Arcs-Draguignan pour les TER, ainsi qu’entre Nice et Toulon pour les TGV INOUI, OUIGO et Intercités.

Des perturbations sur plusieurs axes et une reprise incertaine

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Selon la SNCF, aucune reprise du trafic n’est prévue dans la journée. Les opérations de remise en état des installations restent conditionnées à la fin de l’enquête judiciaire ainsi qu’à l’évacuation du camion et du train.

Les équipes de secours ont pris en charge les passagers. La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur indique être mobilisée pour accompagner les voyageurs et établir les circonstances de l’accident.

A lire aussi : La SNCF a retrouvé un outil pour ses voyages en groupes !

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Tags : SNCF
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