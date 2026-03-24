Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire

Un accident ferroviaire survenu à 7h45, ce mercredi 25 mars 2026, a entraîné une interruption totale des circulations entre Saint-Raphaël et Cannes.



Le TER a percuté un camion au passage à niveau 44, à proximité de la gare du Dramont.



Le conducteur du poids lourd est décédé. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les passagers et l’équipage du train.



La circulation est interrompue entre Cannes et Les Arcs-Draguignan pour les TER, ainsi qu’entre Nice et Toulon pour les TGV INOUI, OUIGO et Intercités.