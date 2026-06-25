easyJet ouvrira une liaison entre Lyon et Londres-Southend cet hiver

easyJet renforce son offre hivernale au départ de Lyon avec une nouvelle liaison vers Londres-Southend.
À compter du 3 décembre 2026, la compagnie assurera deux vols par semaine, les jeudis et dimanches, entre l'aéroport Lyon-Saint Exupéry et l'aéroport de Londres-Southend.
Cette ouverture porte à sept le nombre de destinations desservies par easyJet entre Lyon et le Royaume-Uni, aux côtés de Belfast, Bristol, Édimbourg, Londres-Gatwick, Londres-Luton et Manchester.
Les billets sont proposés à partir de 35 euros l'aller simple.
À compter du 3 décembre 2026, la compagnie assurera deux vols par semaine, les jeudis et dimanches, entre l'aéroport Lyon-Saint Exupéry et l'aéroport de Londres-Southend.
Cette ouverture porte à sept le nombre de destinations desservies par easyJet entre Lyon et le Royaume-Uni, aux côtés de Belfast, Bristol, Édimbourg, Londres-Gatwick, Londres-Luton et Manchester.
Les billets sont proposés à partir de 35 euros l'aller simple.
Plus de 60 destinations au départ de Lyon
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Avec cette nouvelle liaison, easyJet desservira plus de 60 destinations depuis Lyon, où elle revendique une position de leader en parts de marché.
La compagnie est présente sur la plateforme lyonnaise depuis 1999 et y a transporté trois millions de passagers en 2025. Elle exploite aujourd'hui 20 lignes en exclusivité depuis Lyon.
En complément de cette nouvelle desserte, easyJet holidays proposera des séjours comprenant le vol et l'hébergement à Londres, avec plusieurs hôtels situés dans les quartiers de Marylebone et de Knightsbridge.
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En complément de cette nouvelle desserte, easyJet holidays proposera des séjours comprenant le vol et l'hébergement à Londres, avec plusieurs hôtels situés dans les quartiers de Marylebone et de Knightsbridge.
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