easyJet ouvrira une liaison entre Lyon et Londres-Southend cet hiver

Avec cette nouvelle liaison, easyJet desservira plus de, où elle revendique une position de leader en parts de marché.La compagnie est présente sur la plateforme lyonnaise depuis 1999 et y a transporté trois millions de passagers en 2025. Elle exploite aujourd'hui 20 lignes en exclusivité depuis Lyon.En complément de cette nouvelle desserte, easyJet holidays proposera des séjours comprenant le vol et l'hébergement à Londres, avec plusieurs hôtels situés dans les quartiers de Marylebone et de Knightsbridge.