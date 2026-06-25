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easyJet ouvrira une liaison entre Lyon et Londres-Southend cet hiver

Deux vols par semaine seront proposés à partir du 3 décembre 2026


easyJet poursuit le développement de son réseau au départ de Lyon avec l'ouverture d'une nouvelle ligne vers Londres-Southend. La liaison, opérée deux fois par semaine à compter du 3 décembre 2026, portera à sept le nombre de destinations britanniques desservies par la compagnie depuis l'aéroport Lyon-Saint Exupéry.


Rédigé par le Vendredi 26 Juin 2026 à 12:11

easyJet reliera Lyon à Londres-Southend à partir du 3 décembre 2026 - DepositPhotos.com, william87
easyJet reliera Lyon à Londres-Southend à partir du 3 décembre 2026 - DepositPhotos.com, william87
CroisiEurope
easyJet renforce son offre hivernale au départ de Lyon avec une nouvelle liaison vers Londres-Southend.

À compter du 3 décembre 2026, la compagnie assurera deux vols par semaine, les jeudis et dimanches, entre l'aéroport Lyon-Saint Exupéry et l'aéroport de Londres-Southend.

Cette ouverture porte à sept le nombre de destinations desservies par easyJet entre Lyon et le Royaume-Uni, aux côtés de Belfast, Bristol, Édimbourg, Londres-Gatwick, Londres-Luton et Manchester.

Les billets sont proposés à partir de 35 euros l'aller simple.

Plus de 60 destinations au départ de Lyon

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Avec cette nouvelle liaison, easyJet desservira plus de 60 destinations depuis Lyon, où elle revendique une position de leader en parts de marché.

La compagnie est présente sur la plateforme lyonnaise depuis 1999 et y a transporté trois millions de passagers en 2025. Elle exploite aujourd'hui 20 lignes en exclusivité depuis Lyon.

En complément de cette nouvelle desserte, easyJet holidays proposera des séjours comprenant le vol et l'hébergement à Londres, avec plusieurs hôtels situés dans les quartiers de Marylebone et de Knightsbridge.

A lire aussi : easyJet holidays lance des croisières sur le Nil au départ de Nantes, Lyon et Paris

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Tags : easyjet
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