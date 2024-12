Costa a inauguré en grande pompe sa saison 2024-2025 aux Antilles

L’arrivée aux Caraïbes du Costa Fortuna en milieu de semaine dernière a marqué un moment clé pour la compagnie. Les équipes de Costa ont accueilli agents de voyages martiniquais et guadeloupéens ainsi que journalistes locaux à bord pour leur faire découvrir les spécificités du navire.



Au programme : visites guidées, animations festives, ou encore présentations détaillant les itinéraires et les activités prévues à bord...



Parmi les escales phares autour de trois itinéraires au départ de Fort-de France et Pointe-à-Pitre entre décembre à mars 2025 : Aruba, Bonaire et Curaçao, des destinations prisées mais difficilement accessibles pour les Antillais en raison des coûts élevés des billets d’avion.