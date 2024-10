Paris : J'ai testé pour vous Éternelle Notre Dame

Les visites virtuelles sont organisées par créneau horaire pour éviter le trop plein.



On décline son pseudo sur une machine et on reçoit deux QR codes en retour.



Ensuite des hôtesses vous harnachent d’un petit sac à dos qui contient votre ordinateur, la batterie et le programme.



Le tout est complété par un casque qui va vous faire basculer dans la VR.



Quelques instructions avant de vous élancer : vos compagnons sont visibles sous forme d'avatar et identifiés par leur pseudo qui flotte au dessus de la tête, ce qui permet d'identifier les personnes d'un même groupe.



Les autres visiteurs sont détectables aussi sous forme de silhouettes.



Avant de vous élancer, un guide virtuel personnalisé vous délivre quelques consignes : se tenir à l'écart des autres visiteurs et avancer à l'intérieur des zones délimitées par une ligne bleue.



Les zones barrées d'une grille rouge sont des murs.



Votre balade virtuelle guidée va pouvoir démarrer.