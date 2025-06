Un salarié sur quatre sera aidant en 2030 : êtes-vous prêts ? [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

D’ici quelques années, un quart des salariés seront aussi des aidants : ils accompagnerontUne réalité encore largement taboue dans l’entreprise.Pourtant, les chiffres sont clairs :- âge moyen des aidants : 35 ans ;- temps moyen consacré : 9,8 heures par semaine ;- coût estimé pour les entreprises : entre 24 et 31 milliards d’euros par an (absentéisme, turnover, etc.)