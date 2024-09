Inde : le Tamil Nadu fait les yeux doux aux touristes français

Si parmi eux se trouvent aussi des chrétiens (l'apôtre saint Thomas y a prêché) et des musulmans, les Tamouls indiens sont d'abord les héritiers d'une culture parmi les plus anciennes de l'histoire indienne : ils se sont, en effet, très tôt convertis à l'hindouisme.



Rameswaran est la deuxième ville de pèlerinage en Inde après Bénarès, Madurai fait figure de "cité sainte" et c'est au Tamil Nadu que se dressent encore aujourd'hui les plus beaux temples hindous, dont une poignée sont des sites classés par l'Unesco.



"Beaucoup de voyageurs viennent d'ailleurs de Singapour ou de Malaisie pour faire du tourisme religieux chez nous" , souligne Benedict Savio.



Si le "pays des Tamouls" abrite également des villes trépidantes et quelques palais dignes des mille et une nuits, ceux qui ont d'abord envie de se relaxer, y trouveront néanmoins leur bonheur : l'offre bien-être est très développée, la pratique de yoga aussi.



Ceux qui préfèrent des vacances plus sportives ne seront pas déçus puisque le Tamil Nadu permet de pratiquer aussi bien le kayak, le paramoteur, la plongée sous-marine, le parapente, le surf, le kitsurf que le VTT. Et même la moto dans les collines de Kolli qui comptent plus de 70 virages en épingle à cheveux !



"Ce n'est pas compliqué, nous avons tout !, insiste Benedict Savio : l'océan, les chutes d'eau comme dans la région de Tensaki, les montagnes -avec des stations réputées comme Ooty-, des forêts, des collines plantées de thé, de café, de cardamone, et une belle nature, par exemple à Kodaikanal où les températures restent fraîches tout au long de l'année".



"Et, comme désormais, les Français veulent vivre des expériences pendant leurs vacances, nous n'en manquons pas à leur offrir" , ajoute Benedict Savio. Il donne en exemple les "silk tours" pour découvrir tout le processus de fabrication d'un sari en soie. Ou encore le festival de Pongal au cours duquel est honorée Jallikattu (traduire par " étreinte de taureaux "), une variante locale de la corrida vieille de 2000 ans !



Enfin, la gastronomie locale, pétri de saveurs et d'épices, contribue aussi à l'attrait de la découverte du "pays des Tamouls".