Futuroscopie - Marché indien : quand les jeunes générations tirent les ficelles 🔑

En matière de diasporas, les liens historiques que l’Inde a entretenus avec la Grande-Bretagne font de sa diaspora la plus importante en Europe.



Environ 1,5 million de personnes originaires du sous-continent habitent outre-Manche et s’y intègrent.



Mais la plus vaste diaspora est nord-américaine (2,5 millions) suivie par celle de Malaisie (plus de 2 millions), d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis où ils sont des millions à travailler.



Tandis qu’en France métropolitaine on ne compte que 70 000 individus mais nettement plus à La Réunion et aux Antilles portant à plus de 200 000 le nombre total de personnes d’origine indienne vivant chez nous et susceptibles de recevoir leurs familles et proches pendant les vacances.