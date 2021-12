Guadeloupe : réouverture du terminal T2 (régional) et modalités d’accès aux terminaux

Pour accéder au terminaux, les usagers sont invités à emprunter les parkings P1 et P2. Le parking P0, ainsi que l'accès routier au terminal T2 étant tous deux fermés à la circulation, sauf pour les taxis et véhicules autorisés.



Il est également rappelé que :



- L’accès routier au linéaire des départs du terminal T1 est fermé temporairement pour travaux

- Et que l’accès routier au linéaire des arrivées du terminal T1 reste fermé à la circulation, tous les jours de 12h à 20h.



Les voyageurs et usagers sont invités à utiliser les parkings P1 et P2. Les parkings P1 et P2 sont mutualisés pendant la durée des travaux et bénéficient d’une franchise de stationnement de 10 minutes.