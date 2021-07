Pass sanitaire : "Nous pourrions perdre jusqu'à 70% de la clientèle en août", selon Stéphane Le Bihan (VVF)

TourMaG.com - Vous étudiez différents scénarios, quels sont-ils ?



Stéphane Le Bihan : Pour l'instant tout est en discussion et rien n'est fixé. Les villages clubs proposent des séjours complets dans lesquels nous pourrions garantir une bulle sanitaire avec un test à l'entrée afin de garantir la sécurité sanitaire et tester plus régulièrement nos salariés non vaccinés.



Nous avons une inquiétude sur l'infaisabilité de l'application des protocoles sanitaires qui pourraient être mis en place. La demande dans les centres de vaccination va exploser. Les chiffres de Doctolib sont impressionnants avec près d'un million de prises de rendez-vous. Nous avons fait une simulation en prenant un rendez-vous aujourd'hui, la deuxième dose est programmée pour septembre...



Nous sommes prêts à mettre une logistique sur les tests mais elle doit être accompagnée par l'Etat. L'Etat reporte la responsabilité du contrôle sanitaire sur les professionnels, mais quels moyens seront mis en œuvre ? Sur quel accompagnement pourrons-nous compter ?