JO 2024, World Cup Rugby 2023 : Accor lance une centrale de réservations

Toujours dans le cadre du Sommet, Accor annonce également le déploiement d'une plateforme unique de réservations des hôtels partenaires pour les JO 2024 mais également pour la World Cup 2023 de Rugby.



Un accord a été conclu par le Comité d’Organisation de la prochaine Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Plus de 700 hôtels indépendants et de chaîne sont déjà référencés sur la plateforme.



ResaEvents permet "la gestion complète du dispositif d’hébergement des équipes participant au tournoi, des officiels et du staff et la commercialisation des hôtels référencés auprès des différents clients participants à l’évènement (sponsors, médias, tours operateur, clients Hospitalités). Grâce à un suivi opérationnel et financier complet les hôteliers commercialisés sur la plateforme peuvent maximiser leurs revenus et leur remplissage."



Cette plateforme est ouverte aux hôteliers Accor, mais également aux hôteliers indépendants et aux autres chaînes hôtelières n'appartenant pas à la galaxie Accor.



Sébastien Bazin Président-directeur général du groupe Accor a déclaré : "ResaEvents a été conçue pour accompagner tous les hôteliers de France et pour offrir aux publics qui participeront à la Coupe du Monde de solutions d’hébergement accessibles et multiples. Grâce à cet outil et à notre collaboration avec les organisateurs de la Coupe du Monde de Rugby 2023, nous mettons notre savoir-faire hôtelier et technologique au service de la destination France."