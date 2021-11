Sommet 4 novembre : Emmanuel Macron, va-t-il "sanctuariser" le tourisme ? 🔒

Nos compétiteurs se sont réveillés. Ils injectent des moyens sans commune mesure avec ceux attribués à la promotion de la France.



Nous en avons à nos frontières mais aussi partout dans le monde. Ils sont peut-être moins “talentueux” intrinsèquement mais plus bosseurs et prêts à casser la tire-lire pour y arriver. Exit les “cigales” du tourisme au sein de l’une des plus grandes industries mondiales.



Pour attirer les visiteurs, il ne suffira plus de regarder dans le miroir en se disant qu’on est la plus belle. Le tourisme ne se berce plus de promesses et va prendre une nouvelle dimension.



Celle de la sécurité sanitaire, de la flexibilité des acteurs et de la rassurance consumériste. Last but not least : il faudra aussi désormais montrer “patte verte” si on veut éviter de faire partie du cercle des destinations disparues.



Oui, l'image environnementale et l'empreinte médiatique d’une destination vont jouer un grand rôle dans les choix des voyageurs dans les années à venir. Voilà pourquoi les décisions et la réussite de demain se bâtissent aujourd’hui.



Ce n’est pas un scoop : l’aménagement du territoire au sens large du terme est l’une des clés du développement du tourisme. Aujourd’hui plus que jamais, les décisions et l’investissement public en matière d’infrastructures ( Accueils, Aéroports, dessertes, réseau ferroviaire, autoroutier…) devront être pensées en fonction de cette ambition.



La pandémie a rebattu les cartes. A nous d’en reprendre les atouts. Emmanuel Macron, profitera-t-il de ce sommet pour reconnaître et annoncer la "sanctuarisation" du tourisme et le doter des moyens qu'il mérite ? Wait and see.



Mais peut-être même qu’avec un peu de chance, il y aura un ministre du Tourisme (avec un budget) dans le prochain gouvernement d’Emmanuel Macron. Enfin, on peut rêver... s'il est réélu !