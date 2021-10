I. Atout France coorganise le Sommet Destination France, en présence d'Emmanuel Macron

Cette campagne (menée avec 13 organismes régionaux de tourisme et plusieurs acteurs privés) avait pour fil vert le tourisme durable en France, pour un budget total de plus de 10 M€.Elle a généré plus d'un milliard d'impressions, plus de 61 millions de vidéos vues à date et plus de 130 journalistes mobilisés lors des différents événements, des influenceurs et des journalistes que nous continuons à accueillir en cette arrière-saison.C'est donc une démarche collective que nous allons poursuivre en 2022 et nous espérons que les moyens seront à la clé pour ce faire...Oui nous pouvons enfin redéployer l'axe B2B en présentiel !Il y aura tout d'abord un workshop « France Méditerranée » à Nice les 22 et 23 octobre prochains. Nous serons également présents au World Travel Market (WTM) à Londres début novembre, mais aussi à l' ITLM en décembre à Cannes.Et puis, il y aura en 2022, au-delà de Destination Montagnes-Grand Ski, le retour de Rendez-Vous en France, prévu en mars à Nantes, suivi de Destination Vignobles en octobre 2022 à Aix-en-Provence.Quant au tourisme d'affaires, nous avons lancé fin juin avec France Congrès Événements la campagne de communication « Mon événement en France » sur le marché domestique, qui se poursuit dans la presse et sur les réseaux sociaux. Nous allons également amplifier cette campagne sur les marchés européens et américains en fin d'année et toute l'année 2022, pour la partie presse et communication.Le présentiel reprend également avec notre participation à l' IMEX Las Vegas et le salon IBTM fin novembre à Barcelone.Et d'ici là, nous aurons la chance de recevoir, du 24 au 27 octobre prochains, le hub européen de l’association internationale des congrès et des événements des associations, ICCA (International Congress and Convention Association).Et puis enfin, nous sommes co-organisateurs avec le World Travel & Tourism Council ( WTTC du Sommet « Destination France » qui aura lieu à l'Hôtel de la Marine et à l’Élysée début novembre.Une quarantaine de CEO français et internationaux du secteur du tourisme (grands groupes hôteliers, fonds d'investissements, acteurs financiers, acteurs de la distribution, etc.) seront reçus par Emmanuel Macron, avec cette volonté de montrer que la France est et restera le leader en matière de tourisme à l'international, qu'il y a toujours ce potentiel de croissance sur le marché français, que nous avons encore de nombreux atouts et que nous sommes très bien positionnés dans ce tourisme qui a évolué, qui doit répondre à de nouveaux modes de consommation.Nous voulons aussi montrer à tous ces CEO qu'il y a des opportunités d’investissement en France, dans une démarche de progrès et de tourisme durable.Avec le plan de reconquête, ce Sommet sera un atout pour convaincre ces différents acteurs d'investir dans l'offre touristique française, de programmer la destination France. C'est une première !