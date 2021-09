Fréquentation été 2021 : les Français ont répondu présent, les marchés de proximité en hausse

" Comme les mois précédents, l’hôtellerie est impactée par l’absence de la clientèle internationale, de la clientèle d’affaires, quoique moins importante en juillet, et par une implantation plus urbaine moins recherchée par la clientèle des vacanciers ", poursuit Atout France.



Ses performances restent très affectées en juillet et Paris enregistre les reculs les plus importants.



En région, où les taux d’ouverture des établissements sont quasiment revenus aux niveaux d’avant crise, les taux d’occupation, bien que en retrait par rapport à 2019, dépassent généralement 60%.



La région Provence-Alpes- Côte d’Azur affiche même une moyenne d’occupation de près de 75% sur le mois.



Les perspectives pour la rentrée demeurent incertaines. Les carnets de commande à 1 et 3 mois dans l’aérien sont faibles, même s’ils se remplissent lentement, en particulier pour les clientèles en provenance des marchés européens.



Les niveaux des réservations dans le locatif PtoP sont aussi faibles pour septembre et octobre. Mais les réservations s’effectuent souvent en dernière minute au gré des évolutions de la situation sanitaire.



" Pourtant, le désir de voyager en France est présent, comme le révèle le Baromètre des intentions de voyage.



Des progrès de la vaccination et de sa capacité à enrayer une nouvelle vague de contaminations à la rentrée dépendent les perspectives à court terme pour le tourisme. La baisse du taux d’incidence observée en France est pour le moment de bon augure" , conclut Atout France.