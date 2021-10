Le salon Destination Montagnes - Grand Ski de retour à Chambéry

Après la parenthèse de 2021 durant laquelle le salon s'était exceptionnellement tenu en mars et dans un format digital, Atout France annonce que Destination Montagnes - Grand Ski est de retour les 25 et 26 janvier 2022 à Chambéry.



Le rendez-vous international des professionnels de montagne devrait mobiliser près de 400 prescripteurs, majoritairement européens, pour venir à la rencontre des acteurs du tourisme de la montagne française, à l'occasion de cette 31e édition de l'événement.



" La fermeture des domaines skiables la saison passée a démontré que le ski constituait une composante essentielle de l’attractivité touristique et du modèle économique des destinations montagnes en hiver. Mais ce contexte a également contribué à développer les pratiques autour du large éventail d’activités hors ski disponibles en station.



Sur les autres saisons, notamment cet été, la montagne a par ailleurs répondu à une aspiration forte des voyageurs de se rapprocher de la nature, de retrouver les grands espaces, pour des vacances actives ou pas selon les aspirations, au plus près des acteurs locaux ", commente Atout France dans un communiqué.