COVID-19 - Jean-Pierre Mas (EDV) : "La victoire passera par la solidarité"

Sans transports il n’y a pas de voyages.



La SNCF, partenaire d’EdV, a clairement exprimé sa solidarité avec les agents de voyages : maintien des commissions sur les billets annulés entre le 9 mars et le 30 avril ; report de la facture de février au 4 juin.



La situation économique désastreuse des compagnies aériennes en a conduit un certain nombre, au nom du principe « nécessité fait loi », à s’affranchir des règles de droit en substituant un avoir à l’obligation de remboursement des vols annulés. D’autres respectent le règlement européen.



AIR FRANCE, partenaire d’EdV, vient d’infléchir sa position afin de faciliter le report des acomptes et les changements de nom pour les groupes, les TO, le secteur du MICE et les agences qui utilisent pour leur production des tarifs TOI. Le SETO, avec lequel nous travaillons étroitement, a facilité cet accord. Je salue l’évolution de la position d’Air France, son écoute de notre secteur et souhaite que d’ autres compagnies suivent la même voie.



La position des Entreprises du Voyage est la suivante : nous ne nous opposons pas à l’établissement d’avoirs à condition que la procédure et la durée de validité soient normées, que le coût de traitement de ces avoirs soit pris en charge par les compagnies aériennes et qu’ils soient adossés à une garantie de bonne fin au cas de banqueroute d’une compagnie. Garantie qui ne peut être fournie que par les états européens ou, à défaut, la France.



IATA, « organisation mafieuse » selon le Président de Qatar Airways. IATA a toujours fait preuve à l’égard des agences de voyages d’une intransigeance hautaine et dédaigneuse. Notre action vise à contraindre IATA à mettre en œuvre un système de garantie afin de protéger les agences de voyages au cas de défaillances (malheureusement probables) de compagnies du BSP.



J’ai besoin de votre solidarité et de votre appui, comme vous l’avez fait en relayant par centaines le courrier adressé à Alexandre de Juniac.