Résidences tourisme : Vacancéole cultive son originalité

L’exercice 2022 devrait s’achever sur 65 M€ de volume d’affaires pour plus de 400 000 clients accueillis et 5 M€ de marge brute. Et pourtant, comme pour beaucoup d’entreprises du secteur, la pandémie aurait pu signer l’arrêt de mort d’une entreprise sans clients pendant de longs mois et avec des loyers à payer.



C’est là où Eric Journiat insiste sur la méthode de gestion qui a permis de surmonter ces mois difficiles.



« Dès le début de l’aventure, nous avions peu de moyens et nous avons grandi très vite sans avoir le temps de mettre en place des procédures très écrites », raconte le président fondateur.



« De cette faiblesse, nous avons cherché à faire un atout en jouant la carte du management de confiance, ouvrant une large autonomie d’actions à des collaborateurs qui s’engageaient à nos côtés et auxquels nous donnions les moyens d’être formés ».



Ce qui semble encore une fois avoir fonctionné avec un staff très dédié à l’entreprise et à ses valeurs sociales, a également été mis en place avec les propriétaires, individuels ou institutionnels, comme des communautés de communes, pour qu’ils jouent la solidarité en confiance pendant toutes les périodes de confinement.



« Ils ont tous accepté des baisses de loyer et nous sortons de la crise sans aucun procès », insiste Eric Journiat.