Vacancéole tire son épingle du jeu cet hiver

Avec une moyenne de durée de séjour de 5 jours, les voyageurs Vacancéole restent légèrement plus longtemps que la durée moyenne observée dans les résidences de tourisme (3,8 nuitées en moyenne*).Avec un taux d’occupation de 81 %, le massif des Alpes du Sud est celui qui a attiré le plus de voyageurs, suivi du massif des Pyrénées (74 %) puis les Alpes du Sud (68%). Les voyageurs Vacancéole ont en majorité plébiscité La Norma, Les 2 Alpes, Valfréjus, Tignes et Peyragudes.Le label « Clef Verte » est celui choisi par Vacancéole pour l'apposer sur ses 26 résidences en réponse à un tourisme plus responsable et durable. C’est un jury indépendant qui, s’appuyant sur une centaine de critères, attribue ce label, qui doit en revanche être renouvelé chaque année.En 2021, Vacancéole s’est vu attribuer à nouveau ce label. En 2022, Vacancéole vise la labellisation de 4 résidences supplémentaires et envisage d’atteindre les 50 résidences labellisées Clef Verte à horizon 2025.En 2021, Vacancéole possédaient 14 résidences classées par Atout France et en 2022,