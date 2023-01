Atout France se veut optimiste pour la saison d’hiver jusqu’à mars

Les Français consultés et prêts à partir sont encore partagés quant à la nature des séjours envisagés. Ainsi, 54% d’entre eux priorisent des week-ends (jusqu’à 3 jours), tandis que 53% projettent plutôt des vacances (4 jours et plus).



Le budget moyen envisagé pour ce séjour s’élève à 466€, en hausse par rapport à la dernière interrogation de novembre 2022 (371€). Mais des arbitrages restent envisageables compte tenu du contexte économique et concerneraient la réduction des durées de séjours dans 34% des cas.



Du point de vue de l’hôtellerie, selon les données MKG Destination, les taux de réservation relevés début janvier sur la totalité du mois s’élèvent à 30 %, en progression de 12 points par rapport à l’année précédente. Quant aux taux de réservation à 3 mois, portant sur l’ensemble du premier trimestre 2023, ils atteignent 19%, en hausse de 7 points par rapport à 2022. Cela confirme une tendance à la réservation de dernière minute en fonction, notamment, de la météo.