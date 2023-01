Appli mobile TourMaG



Patrick Viceriat : les Français, stressés, arbitrent en faveur des vacances La Tribune de Patrick Viceriat (AFEST)

Malgré les conséquences de la Guerre en Ukraine, la hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie, les tensions sur le pouvoir d’achat, le rebond du Covid, les Français stressés continuent d’arbitrer en faveur des vacances. Certes, l’enneigement n’est pas au rendez-vous dans les stations situées à moins de 1600 m d’altitude, et la moitié des pistes de ski françaises sont fermées : pistes closes, zones partiellement voire totalement fermées aux skieurs,

Rédigé par Patrick Viceriat le Mercredi 4 Janvier 2023

La douceur des températures, et la pluie, font fondre la neige dans les stations de ski. Des Pyrénées aux Alpes en passant par les Vosges, le Jura, le Massif Central, la neige est peu présente.



Les Alpes du Nord sont exposées à un fort risque d'avalanche.



Cela oblige les professionnels et les vacanciers à s’adapter, et à se tourner vers d’autres activités : randonnées avec télésiège, vélos électriques, VTT, trail, escape game pour découvrir la faune et la flore, visites culturelles raquettes... qui préfigurent « le tourisme de montagne de demain ».



Rappelons que les sports d’hiver dans notre pays, c’est 325 stations de ski, 3463 remontées mécaniques, plus de 510 millions de journées skieurs, et 400 000 emplois.

Les 5 tendances fortes qui se dégagent 1) - Les Français ne sont en effet pas prêts à renoncer à leurs vacances.

Il existe un vrai « désir de vacances », même si on peut rappeler que les vacances de Noël sont avant tout des vacances en famille, et que Février représente 50 % du chiffre d’affaires des stations.



2) - 26 % de ceux qui partent en vacances ont décidé d'aller à la montagne pour les vacances de Noël, selon le ministère du Tourisme et Atout-France. Cela représente tout de même 12 % des Français, soit 8 millions de personnes.



Et s'il fallait une preuve supplémentaire, en une seule journée, la SNCF a vendu plus de 800 000 billets de train pour les vacances de février. C'est 40 % de plus qu'en 2019, et 60 % de plus que l'année passée.



3) - Mais les Français vont tenter de limiter leurs dépenses, en optant pour le secteur non marchand : parents, familles, amis… Le budget moyen pour leur séjour hivernal est, quant à lui, estimé à 371 euros par personne.



4) - Des vacances surtout franco-françaises : 77 % des partants vont rester en France. La bonne nouvelle, c’est aussi le retour de certaines clientèles européennes : allemands, britanniques, italiens, espagnols,… On peut rappeler que 80% des touristes accueillis viennent de pays voisins.

les enjeux environnementaux changent la donne 5) -Les plateformes de réservation : Booking, AIrBnb, Abritel, enregistrent une hausse des réservations pour les vacances de Noël, et de février. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est en tête du hit-parade. Les vacanciers continuent à privilégier les petits villages de montagne, "hors des sentiers battus".



A noter que les destinations soleil, (Antilles, Réunion...), enregistrent de bons chiffres malgré une augmentation de tarif des billets d’avion de plus de 25% (+30% pour la Réunion).



Enfin, il faut noter les enjeux environnementaux et climatiques changent peu à peu la façon dont les Français envisagent leurs vacances de fin d’année. Ils sont déjà nombreux à déclarer vouloir modifier leurs pratiques. En matière de transport et d’hébergement pour préserver l’environnement. 28 % privilégieront un mode de transport limitant l’empreinte carbone.



De nombreux opérateurs optent pour des démarches de transition énergétique mise en œuvre par les opérateurs. Le dernier Club Med qui vient d’ouvrir à Tignes a par exemple diminué de 50% sa consommation énergétique.

« Economie Touristique et Transition énergétique et climatique ».



Co-auteur de plusieurs ouvrages : « Le Tourisme des Années 2010 », « Les Industries Touristiques et Récréatives », et « L’innovation technologique dans les produits et services touristiques », il anime aussi des associations telles « l’Association Française des Experts & Scientifiques en Tourisme » (AFEST) . Membre du Conseil National du Tourisme, expert auprès de OSEO-ANVAR dans le cadre du programme « Nouvelles Technologies-Nouveaux Services » dans le tourisme, il enseigne dans plusieurs universités et écoles supérieures de commerce.



