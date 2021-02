Vacancéole reprend en gestion 3 résidences à Valmorel

"Ces nouvelles reprises de gestion s’inscrivent dans la vision stratégique de Vacancéole qui tend à renforcer sa présence en montagne, destination de plus en plus prisée, comme en attestent les chiffres de réservation à l’été 2020 mais aussi à l’hiver 2020 sans remontées mécaniques." indique un communiqué de presse.



"Malgré l’impossibilité de pratiquer le ski alpin, les français témoignent de leur envie de grands espaces et de plein air, en particulier en montagne. En dehors de cette pratique, les stations sont aujourd’hui en mesure de proposer une large palette d’activités tout aussi divertissantes : ski de fond, randonnées à raquettes, balades en chiens de traîneaux, luge etc. Et les changements constatés dans les modes de consommation des français laissent présager que cette tendance du séjour en montagne sans ski alpin peut perdurer au-delà de la crise." déclare Eric Journiat, Co-fondateur et Président.



Ces nouvelles résidences s’ajoutent aux 5 résidences reprises en 2020 et permettent à l'opérateur de proposer désormais 76 destinations.