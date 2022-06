Après deux années compliquées, les colonies de vacances font le plein

D’après les premières réservations chez Vacances Passion, les familles choisissent principalement des séjours en location, pour des vacances en liberté.



Elles sont également nombreuses à choisir la formule Flexipass permettant de créer leur séjour sur-mesure : choix de la durée du séjour, de l’hébergement, de la formule de restauration et des services en option (animal de compagnie, navette, location de vélo etc.).



Pour autant, contrairement aux années précédentes, ce sont les séjours de 7 nuits qui sont privilégiés au détriment de séjours plus longs.



Le Sud et Sud-Ouest restent les destinations phares des Français avec Le Lavandou (La Grande Bastide), Port Leucate (Rives des Corbières) et la Gironde (Hourtin, Les Brigantins) en tête, suivis de la Côte Ouest avec l’île d’Oléron (Saint-Trojan, Les Bris), l’Ile de Ré (Le Bois Plage, Ré La Blanche) et la Normandie (Saint-Pair-sur-Mer, La Porte des îles).