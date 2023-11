Cancale, la perle de la côte d’Emeraude

Nichée sur la, en Bretagne , Cancale est un petit port qui semble veiller sur la, baignée par les eaux de l'Atlantique. Son histoire est intimement liée à la mer, façonnée par les marées et les vents.doit son développement et sa renommée à la pêche, principalement celle de la morue, qui a commencé dès le. Les marins de Cancale étaient connus pour leurs longues expéditions jusqu'aux. Cette période de grande pêche a laissé une empreinte indélébile dans le patrimoine et le caractère de la ville, façonnant l'architecture et les traditions locales.La situation stratégique de Cancale, à l'entrée de la Baie du Mont-Saint-Michel , a fait d'elle un point de passage obligé pour les navigateurs et un site de surveillance privilégié. Lesy faisaient escale, et les légendes racontent que ses eaux ont été le théâtre deoù les navires se disputaient les richesses de la mer et les droits de passage.Les défis naturels étaient constants. Lesont ainsi façonné le littoral, érigé des digues et créé des infrastructures pour préserver leurs terres., avec une économie qui a fluctué selon les périodes, passant de la pêche à une plus grande diversité commerciale. Mais depuis toujours, c'est la mer qui a dicté les règles, influençant les métiers, les coutumes et même la langue de ses habitants.