Escapade les pieds dans l’eau au Mont-Saint-Michel En journée avec ou sans transport en privé ou en groupe

Découvrir avec un guide local expert toute l’année même en nocturne, le village du Mont-Saint-Michel avec ses rues, ses habitations médiévales et sa célèbre abbaye surplombant le rocher puis promenade, à pied dans l’eau, à la rencontre des richesses naturelles de la Baie.

Rédigé par Sarah Valentin - ACSM TOURS le Lundi 14 Février 2022

Dates de validité :

2022



Proposé par :

ACSM TOURS



Durée :

Journée



Prix à partir de :

En privé avec transport inclus, forfait groupe jusqu’à 7 personnes en journée complète à partir de 550€ TTC au départ de Caen et Bayeux.

Prestation également disponible sans transport ou formule groupe jusqu’à 25 personnes sur demande.



→ En savoir plus

Descriptif de l’offre Découvrez cette île avec son village médiéval et sa célèbre abbaye surplombant la baie, dont les fondations furent posées en 708 par l'Evêque Aubert en l'honneur de l'archange St-Michel. Dans le village, vous pourrez aussi découvrir des ruelles étroites et pavées médiévales, l'église Saint-Pierre, les maisons à colombages, dont la plus ancienne date du XVe siècle, ou la maison de l'un des plus célèbres chevaliers, Bertrand Du Guesclin.



Après un repas dans un restaurant snack ou un pique-nique avec des spécialités locales en fonction de la météo, vous partirez pour une promenade guidée dans les grèves aux abords du rocher pour aller à la rencontre de la faune, flore, des sables mouvants et entendre des légendes qui rendent ce lieu si mythique. Cette balade dure 2h30 pour une distance de 3 à 4 kilomètres.

Le prix comprend ● Visite guidée du village et de l’abbaye avec un guide-conférencier local

● Transfert en minibus



Le prix ne comprend pas ● Prix de l’abbaye (11€ adulte et gratuité jusqu’à 25 ans)

● Prix de la traversée avec un guide-accompagnateur certifié de la baie (13€ par adulte/7€ par enfant de 3 à 14 ans et gratuité pour moins de 3 ans)

● Repas et boissons des participants





Réservation Vos contacts :

Sarah Valentin

Directrice générale

contact@acsm-tours.com

02 31 06 00 15



Site web : https://acsm-tours.com







