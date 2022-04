Destination Innovante Durable : cinq métropoles françaises pionnières

Le président de France Congrès et Evénements David Lisnard se félicite de la labellisation des 5 premières villes : « avec ce nouveau label, nous construisons l’avenir touristique de nos destinations en innovant, que ce soit sur le marché du tourisme d’affaires comme celui des loisirs. L’échelon local (ou intercommunal) est le plus pertinent pour agir vite et développer une politique structurée et engageante autour des enjeux de tourisme durable, et j’encourage le plus grand nombre de nos territoires à s’inscrire dans cette dynamique incontournable pour que la France reste leader. »



Outre ces cinq villes, le label a été co-construit par quatre autres villes qui devrait suivre assez vite : Biarritz, Cannes, Metz et Nantes. Une cinquantaine de territoire sont fédérés derrière cette innovation, et 25 villes devraient être à leur tour labellisées d'ici à 2 à 3 ans.