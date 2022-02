MICE : Bordeaux se tourne vers des événements d’envergure plus responsables 🔑

Le début de l’année a été terrible pour tout le secteur. C’est conjoncturel.Généralement, en décembre et janvier, il y a beaucoup d’événements professionnels festifs, tels que des vœux d’entreprises ou de remerciement du personnel, complètement proscrits en période de pandémie.Depuis quelques semaines, nous sentons un regain de confiance. Il y a une augmentation significative du nombre de demandes d’événements corporate de plus de 50 personnes, pour les mois de mars et avril.La vraie relance événementielle n’est pas très loin. Nous anticipons une reprise à partir de mars de manière assez échelonnée. Beaucoup plus dense en avril du fait de ce virus saisonnier.A noter également, les nouvelles candidatures des organisateurs de congrès européens et des confirmations pour 2022 et 2023.Je suis plutôt optimiste quant au retour des événements en présentiel. Seul le voyage d’affaires individuel, avec des réunions de travail bipartite, va basculer vers le digital.Depuis le début de la crise, nous avons maintenu notre programme de promotion et de communication de la destination, avec des webinaires et des éductours virtuels.Nous avons à cœur de maintenir la visibilité et le lien avec nos clients. Nous allons poursuivre ces efforts en 2022.Dès que cela est possible, nous allons à la rencontre de notre clientèle nationale, et européenne sur nos marchés principaux : Allemagne, Suisse, Belgique et UK.Sur les marchés plus lointains comme les Etats-Unis, le Canada, le Brésil, réceptifs aux incentives, nous organisons des éductours et faisons du démarchage en distanciel.