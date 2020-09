Opération "1001 nuits" : Angers cible aussi les voyageurs affaires

Pour soutenir l’activité des hôteliers angevins Angers Loire Métropole prolonge son opération "1001 nuits" et en élargit les bénéficiaires.



En juillet et en août, les vacanciers bénéficiaient d’une nuit offerte pour tout séjour de 2 nuits minimum (dans la limite de 100 € maximum par chambre - hors petits déjeuners, taxe de séjour et extras).



Depuis le 1er septembre et jusqu’à la fin du mois, cette offre s’adresse également aux touristes d’affaires qui séjournent en pré ou post séjour d’un événement professionnel (colloque, congrès, salon, évènement d’entreprise).